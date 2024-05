La Fiduprevisora no estaba preparada para implementar nuevo modelo de salud: Suteq

Armenia

No paran las quejas, denuncias, reclamos de docentes activos y pensionados por las deficiencias en la prestación del servicio de salud del magisterio en el departamento del Quindío.

Y es que, en la sede del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío, Suteq, la junta directiva del sindicato convocó a una rueda de prensa para dar a conocer cómo avanza la implementación del nuevo modelo de salud, en medio de esa presentación una docente pensionada aprovechó la oportunidad para dar a conocer su caso y el nuevo modelo de salud del magisterio

Marta Aida Puerta Valencia pensionada del magisterio en Armenia explicó “la situación es que no hay droga, yo tengo especialistas porque yo sufro trombos en el cuerpo, entonces me salen a veces en el pulmón, me salen a veces en los ojos, me salen en las piernas y no tengo droga no me puede ver especialista entonces aquí qué hacen La Previsora nos están embobando a todos vayan allí vayan allí les dan la droga vamos no hay droga, entonces nosotros merecemos respeto como todo el mundo

Que le pide al gobierno

Yo quiero pedir que cómo se les ocurría a ellos hacer un nuevo contrato ahora de hacer una cosa que no la tenían hecha. Lo único que hicieron fue embuchar a Fomag para que no nos dejara así era en nada en nada y nosotros estamos en el limbo, no tenemos droga, no tenemos nada. Hacemos colas. Entonces merecemos un poquito de respeto y voy a contactar abogado porque fue más no me ha contestado sobre la dispensación de medicamentos.

Vivian Charlot Bernal, presidente del Suteq, Quindío

Gracias a los acercamientos que hemos podido lograr con la Fiduprevisora este nuevo sistema que ya está mejorando y está sirviendo y que todavía falta ya hemos podido tener avances significativos con las entidades prestadoras del servicio de salud del Estado, o sea, los hospitales públicos en los diferentes municipios del departamento. Esto ya ha permitido tener unos acercamientos con los gerentes para crear un canal de comunicación exclusivo con el magisterio, recordemos que tenemos un régimen exceptuado y en esas condiciones es que nosotros también les pedimos a los gerentes que nos permitan un canal también exclusivo para los maestros para poder acceder a los diferentes servicios en los hospitales.

La Fiduprevisora no estaba preparada para el nuevo sistema de salud

Ellos ni siquiera todavía estaban al 100% preparados ellos, simplemente cuando iniciamos el 2 de mayo que fue como el día hábil para poder asistir, pues tenían un par de consultorios en el primer piso y un par de médicos atendiendo y pues esto obviamente fue insuficiente porque somos más de 11.000 usuarios en el departamento para atender con múltiples dificultades.

Paro Regional del magisterio del eje cafetero

Este miércoles 29 de mayo, nos movilizamos con los departamentos de Caldas y de Risaralda vamos a hacer un paro del Eje Cafetero en donde nos vamos a movilizar en dos estrategias, la primera de ellas va a ser llevarnos los maestros que se inscriban hasta Pereira a la sede de La Fiduprevisora que es la única que tenemos en físico actualmente en el departamento vamos a estar allí, vamos a hacer un mitin y vamos a hacer las denuncias y las exigencias de lo que tenemos

Y agregó “los que no puedan participar de la toma, pues nos vamos a quedar entonces en la Plaza de Bolívar de Armenia vamos a concentrarnos a partir de las nueve de la mañana, donde aquí también estaremos haciendo las denuncias y también la pedagogía de lo que estamos.

Nueva sede para atender los maestros en Armenia

La líder del Suteq señaló que “efectivamente con el mitin que realizamos la semana anterior, pues eso nos dio unos resultados positivos frente a la exigencia que estábamos teniendo de trasladar esta sede a un punto de vocación de clínicas y hospitales que nos permitiera confluir ahí para no tener que recorrer distancias tan largas para reclamar un medicamento después de salir de consulta médica y efectivamente ya se está trabajando en una sede en el frente al parque fundadores que pueda brindarse la atención primaria para el magisterio y no tener que generar esos desplazamientos.

Dispensación de medicamentos

Ahí tenemos unas dificultades enormes y tiene que ver con que el punto de dispensación inicial que teníamos, pues no estaba habilitado, no estaba con las condiciones efectivamente la Seccional de Salud lo cerró y pues esto nos generó una aglomeración mayor en el segundo punto que teníamos habilitado recientemente que es Distrimet, entonces allí en distrimet se está sacando de manera un poco lenta y saturada porque hay que decirlo el tema con los medicamentos de los maestros que han podido acceder a este escenario, ya esperamos que esta semana se habilite farmat con todas las condiciones en pleno de acuerdo a lo que exige la Secretaría de Salud y poder avanzar en otros puntos que estamos esperando que se nos habiliten en Calarcá y Quimbaya.

Convocan a paro regional para exigir garantías con el nuevo modelo de salud para maestros