La aerolínea Clic dejaría de operar en el departamento de Boyacá

Paipa

En las últimas horas, se ha dado a conocer que la aerolínea Clic Air está considerando la suspensión de los vuelos comerciales entre Paipa y Medellín. Estos vuelos han estado operando desde el pasado 22 de junio de 2022, cuando se inauguró la operación comercial del aeropuerto Juan José Rondón de Paipa, Boyacá, tras una inversión de más de 22 mil millones de pesos.

“Desafortunadamente el departamento se ve perjudicado en el tema de conectividad aérea, algo tan buscado entre los años 2016 y 2021 que se logra la tan anhelada llegada de una empresa, recomendación que se hizo en su momento a la Gobernación de Boyacá y se mostró toda la viabilidad de la operación de una empresa como en su momento Easy Fly, ahora Clic Air, se hizo toda la gestión y se logró esta operación. La afectación viene en que ya comenzamos nuevamente a aislarnos en materia de empresas, en materia de turismo, en materia de conectividad aérea y comenzamos nuevamente, como dicen coloquialmente, echamos dos pasos para atrás ya que esto pues afecta sin duda alguna la forma rápida de llegar al departamento de Boyacá y participar del mercado aéreo en Colombia. Volvemos a ser el departamento sin conectividad aérea del país y obviamente ya dependemos de la operación chárter y las empresas aéreas que lleguen al departamento por vuelos contratados”, aseguró el capitán Juan José Navia, director del Servicio Aéreo de Boyacá.

De acuerdo con lo expresado por el Servicio Aéreo de Boyacá, en cabeza del capitán Juan José Navia, la aerolínea tomaría esta decisión de suspender sus servicios en Boyacá a causa de la baja demanda de pasajeros.

Hasta ahora, el aeropuerto de Paipa ha sido operado por Clic Air y ofreció en su momento rutas a Medellín, Bucaramanga y Yopal. Sin embargo, la única ruta que ha permanecido activa es la de Paipa - Medellín, ya que las demás fueron suspendidas debido a la insuficiente demanda.

“La aerolínea trató por todos los medios de mantener las rutas porque son bastante movidas, por ejemplo, el tráfico entre el departamento de Casanare y Boyacá es una ruta muy apetecida, esto es una ruta que se trabajó hace unos años con la empresa Aerotaca, lo trabajo una empresa chárter en su momento entre Yopal y Sogamoso y la ruta es muy buena, desafortunadamente el mercado aéreo del departamento de Boyacá es un mercado escalonado, es un mercado que al no ser permanente toca ir incrementando las operaciones con las aeronaves de acuerdo al servicio. En este caso se requieren aeronaves de menor capacidad hasta 9 sillas para darle paso posterior a las aeronaves de 19 sillas y ahí sí darle paso a aeronaves como la que operaba Clic en el aeropuerto de Paipa de hasta 50 sillas. El mercado boyacense es un mercado bastante difícil, pero bastante necesario porque Boyacá es un departamento muy acostumbrado al tráfico terrestre y al ser un departamento tan rural también depende mucho de tener una gestión comercial al tamaño del departamento de Boyacá, todo este tipo de cosas fue lo que se descuidó en su momento y la aerolínea Clic sin duda alguna no podía salir a hacer ventas más allá de su página web porque no existía la forma, esto es un método que tiene que haber hecho desde muchas entidades del departamento para poder buscar que el servicio aéreo de Boyacá, en este caso como una empresa sponsor de Clic podría haber sido y hacer facilidad en pagos en puntos físicos”, añadió Navia.

Por el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Paipa o la aerolínea Clic Air que confirmen esta decisión.

El último comunicado relacionado con el aeropuerto fue emitido por la Secretaría de Turismo de Boyacá el pasado 23 de mayo. En esa ocasión, se llevó a cabo una reunión entre autoridades locales y Eduardo Tovar, asesor del Viceministerio de Turismo en temas de conectividad aérea. Durante esta reunión, se discutieron estrategias para el fortalecimiento del aeropuerto Juan José Rondón de Paipa y la posible articulación y proyección de nuevas rutas desde el municipio hacia el Eje Cafetero y la Costa Atlántica.

La posible suspensión de los vuelos Paipa - Medellín representaría un revés significativo para el aeropuerto y para la conectividad aérea de la región. Las autoridades locales y los habitantes de Boyacá esperan un comunicado oficial que aclare la situación y permita tomar medidas para mantener y mejorar las opciones de transporte aéreo en la región.