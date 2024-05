Pablo Peirano quiere el título: “No hay presión, tenemos ambición de quedarnos con todo”

Independiente Santa Fe sigue cerca de la final de la Liga colombiana. El equipo de Pablo Peirano se impuso 2-0 ante La Equidad en el juego por la fecha 5 de los cuadrangulares del Grupo B y, con un Tolima que hizo la tarea y ganó en Manizales, ahora deberá revalidar su clasificación a la gran final de visita en el Manuel Murillo Toro.

Pablo Peirano analizó la victoria en rueda de prensa posterior al partido. Habló de las claves para el buen momento del equipo y no recibir goles en lo que va del cuadrangular, además mencionó que no sienten presión al definir la clasificación en casa del Tolima, pues dependen de sí mismos para disputar una nueva final en el fútbol colombiano (la última fue en 2020).

Inició haciendo un balance del partido ante La Equidad, felicitó al equipo rival por salir a jugar de igual a igual a pesar de estar eliminados del campeonato: “Fue un partido como te dije que iba a ser difícil, el rival es un buen equipo, han sumado puntos importes en el año, no es que sea fácil convertirles tampoco, un partido parejo con algunas chances de gol, pero lo más importante es la contundencia, definir en las áreas, pudimos sacar la diferencia. El penal, sí pudo haber cambiado el partido, no lo convirtieron; luego el segundo tiempo marcamos el segundo, la expulsión, después ya el tiempo corrió a nuestro favor con algunas chances de gol”.

Santa Fe ha sido un equipo que viene de menos a más en el campeonato, Peirano explicó como ha hecho para que el grupo haya mostrado su mejor nivel en los cuadrangulares finales: “La clave es nuestra forma de trabajar en grupo, cada partido es una historia nueva, cada partido lo vivimos como una final, lo venimos viendo así desde el semestre pasado, nuestra mentalidad en cada entrenamiento y en cada competencia, los partidos son todos distintos y Santa Fe tiene la capacidad de sobrellevar todas las situaciones que se nos presentan, la clave es esa trabajar con humildad y con ambición de ganar, no miramos para atrás, solo para adelante y eso nos mantiene todo el tiempo”.

“Destaco la capacidad de presentarse a cada partido de esta manera, las ganas que tenemos de competir, la forma en la que salimos a la cancha, el equipo es humilde, trabajamos todos juntos y siempre se viene un esfuerzo más”, agregó.

Qué lectura le da al partido: “Fue un partido entreverado, táctico, de mucho duelo, fue un equipo que hay que felicitar porque ya sin la oportunidad de clasificar los jugadores se presentaron de una manera magnífica, nosotros ya sabíamos de ante mano. Con la pelota estaban más tranquilos que nosotros, no tenían profundidad, pero si nos costaba un poco recuperar en la mitad de la cancha, a medida que fueron pasando los minutos nos fuimos soltando, dominamos sin pasar mucho riesgo en la zona defensiva. Los partidos con este tipo de equipos siempre son muy tácticos, físicos y de mucho duelo”.

¿Cómo trabajan la parte física del equipo en la recta final?

“Trabajamos mucho, eso es una metodología integral de todos los aspectos, la parte física es algo que a mí me gusta mucho que tenga mi equipo, es muy necesaria. También cuando sincronizamos los movimientos son mucho más puros y se nota mucho más los recorridos y las intensidades, así que la presión es un trabajo táctico, físico, inteligencia de los futbolistas, trabajamos mucho la presión más acá en casa”.

Sobre los lesionados Jersson González y Francisco Chaverra: “Tenemos la esperanza de que lleguen, tenemos una semana para trabajar, teníamos bajas, pero no se notó, hay jugadores que se han esforzado mucho, hay otros que no han estado al 100%, pero han dado lo mejor. Pero en cuanto a ellos vamos a evaluarlos día a día a ver si alcanzan a llegar, Jersson ya entrenó, pero no le alcanzó para estar hoy, esperamos también que no tengamos ningún soldado caído en la semana”, afirmó.

Cambio tempranero de Diego Hernández: “Entendí que era una forma de mejorar, no fue por lo que cometió el penal, me iba a quedar más cómodo en esa posición, por las características de Viveros y Millán, lo hice porque Millán creo que lo iba a leer más rápido en sus movimientos porque tiene más trabajo conmigo desde el año pasado”.

¿Siente alguna presión por definir ante Tolima de visitante?

“Tenemos mucha motivación, dependemos de nosotros desde que comenzamos estas finales, no hay presión, tenemos ambición de quedarnos con todo, vamos a salir con todo a ese partido que es una final. Mentalmente, estamos preparados, dependemos de nosotros mismos, hay que ir por todo siempre”, finalizó.