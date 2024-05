Alexis García, de frente contra los agentes de jugadores: esto dijo

La Equidad tuvo una buena fase de todos contra todos. En sus primeros 12 partidos, no supo lo que fue perder y dejó ir el invicto de una manera abrupta con la derrota ante Atlético Bucaramanga, por lo que desde ahí tuvo complicada su clasificación a cuadrangulares, la que al final terminó logrando.

Sin embargo, en la fase semifinal, no tuvo buenas presentaciones y, tras cinco fechas, no sabe lo que es marcar un gol y ni siquiera sumar un punto. En la rueda de prensa posterior a la derrota contra Santa Fe 2-0 en El Campín, al entrenador Alexis García le cuestionaron sobre si los rumores de fichajes de jugadores jóvenes como Johan Rojas o Élan Ricardo, pudieron haber sido motivo de distracción, a lo que respondió de manera afirmativa.

“Yo lo he llamado los cantos de sirena. Nos pasa mucho en La Equidad, porque tomamos jugadores que están en formación y los convertimos en figuras, entonces ya todo el mundo los quiere. Llega el bombardeo de empresarios y gente, porque no he oido de clubes, todos los quiere y los meten en el Real Madrid, Barcelona, Manchester City, todos esos cantos de sirena, así uno no crea, chicos de 19 y 20 años, calan y distraen”, inició diciendo el Maestro aludiendo a una crítica a quienes manejan a los futbolistas, pues los distraen de los objetivos.

Por su parte, lamentó que se haya presentado así para el equipo en los últimos torneos en los que se ha logrado clasificar, aunque fue consciente al decir que la prioridad son los intereses del club, para vender jugadores y sacar rédito económico.

“Nos ha pasado en los últimos torneos donde hemos clasificado, se ha favorecido al club, pero se ha perjudicado el rendimiento del equipo. De todas maneras, al final es más importante el club que el equipo, porque sostiene todo el andamiaje para que un equipo pueda subsistir. Me alegro mucho cuando el club gana, pero me alegraría más si el equipo ganara, porque yo soy el encargado del equipo. Me alegro cuando formo jugadores que todos los apetece, pero se perjudica el trabajo de uno”, agregó.

Finalmente, manifestó que también les ha pesado no contar con jugadores de experiencia en el plantel para encarar las instancias definitivas, por lo que para el siguiente semestre priorizaría reforzarse con jugadores de más recorrido.

“Los quiere todo el mudo, a lo mejor se van (los jóvenes). Sería muy bueno para los muchachos y el club. Donde más necesitamos jugadores se llama experiencia, porque en estas finales perdimos casi todo por falta de experiencia. Los rivales fueron más astutos que nosotros”, concluyó.