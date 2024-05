Alcalde de Rosas, Cauca: “La UNGRD es el caldo de cultivo de la corrupción”

Rosas, Cauca

El Alcalde de Rosas, Cauca arremetió contra la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tras las afirmaciones del presidente Gustavo Petro quien señaló que “se robaron la plata” de la reubicación de las familias damnificadas en ese municipio.

El jefe de Estado en Popayán pidió perdón a los afectados, reconoció que el Gobierno después de 17 meses les ha incumplido y denunció además un desvío de recursos.

“Se robaron la plata (…) El Gobierno no fue capaz de entregar mil 300 millones de pesos a las familias. La UNGRD los tenía, tenía mucho más de un billón de pesos (…) Ese billón fue trasladado a municipios de Santander donde no había desastres. Ahí fue rápido, eso no fue 17 meses”, agregó Petro.

El alcalde Marco Rojas comentó que “definitivamente la UNGRD se ha convertido en el caldo de cultivo de la corrupción y eso es lo que tiene atrasados todos los procesos y la comunidad es la que ha pagado ‘los platos rotos’ también por el cambio de directores”.

El movimiento masa registrado el 9 de enero de 2023 en Rosas, Cauca afectó a cuatro veredas y dejó damnificadas a más de 200 familias sumado al daño que ocasionó en la vía Panamericana.