La reducción en las tarifas de energía en la Costa se demora: CREG

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, reconoció a través de su director, Omar Prias, que por ahora no bajarán las tarifas de energía en la Costa. Sin embargo, aseguró que trabajan en lograr reducciones en todo el país.

Desde Barranquilla, durante la participación en el seminario de Eficiencia Energética, el director dijo que es un tema que tomará tiempo, que no se dará próximamente, pero que ya está en la agenda de la Comisión, la cual también viene trabajando para tomar decisiones, teniendo en cuenta las condiciones de cada una de las regiones.

“Esa es la esperanza, de que pronto se logre una salida, pero eso se demora, hay que hacer muchos análisis, por lo tanto el esfuerzo que estamos haciendo en este Gobierno es bajar las tarifas; esa es una apuesta y hay unas metodologías. Se están haciendo los análisis para que se logre una tarifa más adecuada”, explicó el funcionario.

También insistió en la importancia de trabajar para promover la eficiencia energética por parte de los usuarios y de todos los involucrados en la prestación del servicio de energía. El director de la CREG aseguró que hay aspectos de cada una de las regiones, que se tendrán en cuenta a la hora de tomar decisiones y de poner en marcha las resoluciones.

“Evidentemente los usos de energía en el sector residencial, en el sector comercial y en el sector industrial, pues también tienen unas formas de aprovechamiento en diferentes ámbitos, en el caso de la Costa, la gente necesita aire acondicionado, así de sencillo”, afirmó.

Frente a la titularización de la deuda de la opción tarifaria, dijo que habría que evaluar, pero que podría tener un impacto en la tarifa para los usuarios de estratos 1, 2 y 3, quienes serán los principalmente beneficiados con la medida del Gobierno.

“Hay que mirarlo de todas maneras, ya se se dio una decisión de Estado y de Gobierno para efectos de que la opción tarifaria obviamente ya se logre para llegar a una situación de normalidad”, puntualizó.

Desde Barranquilla, el funcionario también reconoció un ‘mea’ culpa, en la polémica resolución que sancionaba bajo una misma condición a todos los usuarios del país, por exceder el consumo de energía, sin tener en cuenta las necesidades de cada región.

Comisionados en propiedad

Prias dijo que están a la espera del nombramiento en propiedad de los demás comisionados por parte del presidente Gustavo Petro, sin embargo, dejó claro que esto no impide que los expertos vinculados actualmente, hagan su tarea.

Manifestó que existe confianza de quienes los acompañan en la Comisión, pero que es el Presidente quien tiene la última palabra.

“Los otros comisionados estamos esperando que el Presidente de la República los nombre. No están ahí acompañando, están haciendo parte como expertos, no en propiedad, pero están haciendo parte de la tarea y pues evidentemente la señal la da el Presidente, yo no la doy no en ese sentido”, finalizó.