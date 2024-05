Gobierno asumiría deuda de “opción tarifaria” para reducir tarifas de energía en el Caribe

El presidente Gustavo Petro propuso que el Gobierno asuma la deuda de más de 6 billones de pesos de la denominada “opción tarifaria, como una de las alternativas para reducir las tarifas de energía en el Caribe.

La medida, que corresponde a la titularización de la deuda pública, fue anunciada por el presidente Gustavo Petro durante la jornada “Gobierno con los barrios populares”, que se cumplió este martes en Barranquilla, donde el mandatario expresó públicamente no compartir la propuesta inicial del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, de refinanciar la deuda que se originó en la pandemia.

Sobre esto, el presidente Petro aprovechó para lanzar críticas al expresidente Iván Duque, por la medida que según dijo, terminó afectando a los usuarios del servicio público.

“El problema fue Duque que nos engañó, me puede escribir otra vez por Twitter, pero nos engañó porque vendió una política sobre el COVID, que era congelar la tarifa porque la gente estaba encerrada en sus casas, pero no contó que ese congelamiento, era una deuda que le caía a la familia porque se le iba a cobrar después”, dijo Petro.

Además, aseguró que no hay otra alternativa más que asumir la deuda, “así no le parezca a los expertos económicos”, ya que la refinanciación que propone MinMinas, seguiría impactando de alguna u otra forma el bolsillo de los usuarios.

“La opción tarifaria que debería pagar la familia a las comercializadoras en energía eléctrica, la debe pagar la Nación y eso se llama títulos de deuda pública nacional; titularización no refinanciación porque eso es patear la deuda, eso es pagar la comida con la tarjeta de crédito y cada vez va a ser peor, no podemos. Nos toca sincerar la deuda, es decir, poner en ‘blanco y negro’ las mentiras que dijo Duque y pagar como Nación, no tenemos otra alternativa”, precisó el mandatario.

Otras medidas para bajar tarifas

Durante su visita a Barranquilla, el presidente Gustavo Petro tuvo su primer encuentro privado con el alcalde Alejandro Char, con quien acordó poner en marcha un plan de mejoramiento de vivienda para la instalación de paneles solares, lo que beneficiaría a 10 mil hogares. Una iniciativa que de ser exitosa, se podría extender a otras ciudades del Caribe, según dijo el presidente.

“Con el alcalde Char, con el que casi no nos entendemos nunca políticamente, hemos acordado juntar los esfuerzos para un plan masivo de mejoramiento de vivienda en los barrios populares de Barranquilla, de cara a que las familias pobres puedan generar energía eléctrica limpia y bajar las tarifas de la energía eléctrica de todo el Caribe”, afirmó.

De acuerdo con el presidente Petro, hay voluntad política para hacer posible la iniciativa, sin embargo, se requiere organización por parte de las juntas administradoras locales.

“Si no los organizamos no se hace porque hay que organizar el barrio para mejorar la vivienda y poner los paneles, y del presupuesto distrital, departamental y nacional fundamentalmente; pero eso no es para dentro de cinco años, es para ya. La tecnología está inventada, el dinero está, la voluntad política está, solo falta la organización popular que la necesitamos de inmediato y está en sus manos. De aquí al resto del Caribe será más fácil si lo hacemos en Barranquilla”, puntualizó.

El Minminas destacó que se viene trabajando con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, para poner en marcha medidas como la regulación del precio de la energía en bolsa, así como evaluar con los diferentes actores de la cadena de energía, las tarifas de contratos bilaterales.