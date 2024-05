¿Cuánto bajaría lo que paga en la factura de energía con la propuesta de Petro ?

Durante el evento “Gobierno con los Barrios Populares” que se desarrolló en Barranquilla el pasado martes, 7 de mayo, el presidente Gustavo Petro propuso que el Gobierno Nacional asuma la deuda de más de $6 billones en la denominada “opción tarifaria”, como una de las alternativa para que las tarifas de energía en el Caribe puedan disminuir.

“La opción tarifaria que debería pagar la familia a las comercializadoras en energía eléctrica, la debe pagar la Nación y eso se llama títulos de deuda pública nacional; titularización no refinanciación porque eso es patear la deuda, eso es pagar la comida con la tarjeta de crédito y cada vez va a ser peor, no podemos. Nos toca sincerar la deuda, es decir, poner en ‘blanco y negro’ las mentiras que dijo Duque y pagar como Nación, no tenemos otra alternativa”, dijo Petro.

¿Cuánto bajaría la tarifa de energía?

Ante esta propuesta, el exministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, sostuvo que es una “buena noticia” esta propuesta del presidente Gustavo Petro, y destacó que rechazó la propuesta del Ministro de Minas y Energía de una refinanciación de esta deuda.

Acosta explicó que para que los usuarios puedan conocer el monto de cuánto se reflejaría en las tarifas de energía, hay que hacer un ejercicio de multiplicar los 350 y 400 pesos del kilovatio / hora por el consumo que da como resultado el monto de la factura que mes a mes le llega cada usuario cuando se autorizó la opción tarifaria.

¿Qué dicen los gremios?

La directora del Comité Intergremial Unidos Por El Atlántico, Zandra López, expresó que son bienvenidas todas las medidas que logren una real reducción de las altas tarifas de energía en la Costa.

Sin embargo, fue escéptica frente a los anuncios del presidente Gustavo Petro, al manifestar que se debe esperar la viabilidad regulatoria y financiera de las medidas planteadas por el jefe de Estado en el evento “Gobierno con los barrios populares” realizado ayer en Barranquilla.

López indicó que el centro de Barranquilla también requiere una intervención especial para formalizar la conexiones y mejorar los transformadores y otros equipos, así como programas de paneles solares garantizar la continuidad del servicio de energía.

Veedurías, optimistas ante la propuesta de Petro

El Comité Atlántico de Servicios Públicos celebró que después de dos años, el gobierno planteara una línea de tiempo para implementar medidas concretas que bajen las tarifas de energía, haciendo alusión a lo dicho por el presidente Gustavo Petro para que en un mes se materialicen los anuncios sobre la titularidad de la deuda por opción tarifaria y la estructuración de una formula que acompañe a los usuarios y no a las generadoras.

Karol Solís, miembro del Comité Atlántico de Servicios Públicos, reiteró el llamado para que los componentes de terceros como tasa de seguridad y alumbrado publico deban salir de la factura.