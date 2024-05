Cortes de energía 23 de mayo: barrios sin servicio en Barranquilla, Soledad y Sabanagrande

Por la instalación de elementos eléctricos y redes que se realizarán en el barrio La Sierra, al sur de Barranquilla, se suspenderá el servicio de energía en diferentes sectores.

Sectores sin energía en Barranquilla:

La intervención en la infraestructura está programada a realizarse de 7:30 de la mañana a 6:00 de la tarde con suspensión de energía en los sectores: de la calle 46 a la calle 54 entre carreras 13 y 13C y calle 45E de la carrera 14 a la carrera 16F.

Esto originará también breves interrupciones en el servicio, de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. en Cevillar, de la calle 45B a la calle 46 entre carreras 9B y 14 (La Victoria, Continentes y La Sierra) y de la calle 45B a la calle 47 entre carreras 19 y 20 (San José).

Finalmente, en sectores del barrio El Bosque de Barranquilla algunos usuarios percibirán breves suspensiones del servicio de energía en los horarios: de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en la calle 63E con carrera 9K1; de 10:10 a.m. a 11:30 a.m. en la calle 60B con carrera 8A; y de 11:50 a.m. a 2:00 p.m. en la diagonal 63E con carrera 9K.

Sectores sin energía en Soledad:

De otro lado, en el municipio de Soledad de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde Air-e trabajará en instalación de red, poda de árboles y modernización de elementos en el sector de la calle 8 a la calle 9 entre carreras 22B y 23.

Sectores sin energía en Sabanagrande:

En el circuito Sabanagrande 1 se cambiarán elementos eléctricos y se realizará adecuación de redes de 8:30 de la mañana a 6:00 de la tarde. Los sectores sin energía serán los aledaños a la salida de Sabanagrande vía Pital del Carlín.