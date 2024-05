¿Cambió el LINK para consultar la Devolución de IVA? Consulte lo último del subsidio

El programa de devolución del IVA en Colombia es una iniciativa del gobierno en conjunto con el Departamento de Prosperidad Social que busca apoyar y compensar a los hogares más vulnerables por el impuesto al valor agregado que pagan en sus compras diarias. Bajo este programa, las familias en situación de pobreza reciben un reembolso periódico del impuesto que han pagado en productos básicos y su objetivo es aliviar la carga financiera de los hogares en situación de desfavorable, reduciendo las brechas de desigualdad.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios del programa?

De acuerdo con el portal del Departamento de Prosperidad Social, los posibles beneficiarios de la devolución del IVA son aquellos que según la información del Sisbén estén calificados en el grupo A y B y que además no pertenezcan a otros programas como ‘Renta Ciudadana’ o ‘Colombia Mayor’, según lo dispuesto en la Resolución 01827 de 2023.

¿Cuánto reciben los beneficiarios?

El monto a recibir por los beneficiarios se actualiza anualmente teniendo en cuenta los parámetros de la Unidad de Valor Tributario (UVT) definida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Actualmente, para el próximo ciclo de este incentivo se estima una tarifa de $99.876 COP, que corresponden a la UVT del presente año.

Novedades

De acuerdo con la entidad, las novedades “son el proceso operativo en el cual Prosperidad Social modifica, actualiza o corrige en el Sistema de Información los datos de los hogares potenciales beneficiarios del programa; esto con el fin de contar con información actualizada y veraz, sobre la cual se realice la liquidación y transferencia de los recursos”.

De igual forma, explican que los hogares pueden solicitar:

Autorización a un integrante que no hace parte del hogar para efectuar el cobro.

Retiro o desvinculación del programa.

Intención de cobro de incentivos.

Verificación del estado de su documento de identidad.

Actualización de datos de contacto.

Corrección o actualización en el tipo, número y fecha de expedición del documento de identidad.

Cambio de titular.

Corrección en la fecha de nacimiento, nombres y apellidos.

¿Cambió el link para consultar la devolución del IVA?

Prosperidad Social habilitó este link de consulta con el fin de facilitar la navegación y proteger el acceso de los colombianos que son potenciales beneficiarios del programa, previniendo que caigan en posibles estafas.

De hecho, en el portal web de la entidad han advertido que este programa no tiene convocatorias públicas ni inscripciones. Asimismo, advirtieron a la comunidad de no caer en fraudes, destacando que estos trámites no requieren de intermediarios y recalcando que tampoco tienen costo.

¿Cómo realizar la consulta?

Si quiere ingresar a la plataforma de forma segura y verificar si es beneficiario, siga estos pasos:

Diríjase al LINK haciendo clic aquí. Una vez se encuentre en la página principal, en la parte izquierda encontrará un botón que dice ‘Hogares Beneficiarios’ al cual deberá ingresar. Lo siguiente que debe hacer es llenar los campos que solicitan con el número de documento y completando la verificación de ‘reCaptcha’. Posteriormente, aparecerá la información confirmando si su hogar se encuentra o no registrado como potencial beneficiario del programa Devolución del IVA para el ciclo en curso.

Si bien aún no se han realizado los pagos, se recomienda estar atento a los canales oficiales de Prosperidad Social.