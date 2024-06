Prohibida la harina, la espuma, la pólvora y las vuvuzelas en las fiestas de Ibagué

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué expidió el decreto 0456 del 2024 en el que se dan a conocer las prohibiciones en el marco de las actividades de la versión 50 del Festival Folclórico a realizarse hasta el primero de julio.

“Hemos prohibido la venta y el uso de espumas, harina, vuvuzelas durante los desfiles del 23 y el 30 de junio, la razón por la que se aplica esta medida porque es una muestra de falta de cultura ciudadana, además porque queremos las familias puedan salir con total tranquilidad”, dijo el secretario de Gobierno de Ibagué, Edward Amaya.

Al igual Amaya sostuvo que “Se quiere evitar problemas de intolerancia por el consumo de bebidas alcohólicas, junte todos los elementos en un mismo evento y nos puede generar algún tipo de riña e inconvenientes que queremos evitar”.

Además, mencionó que una persona que va al desfile armado se expone a que se lo decomisen o que le impongan un comparendo del Código Nacional de Policía y termina no accediendo a un cargo público.

“No podemos evitar por decreto que una persona sea intolerante, nosotros por decreto no podemos enseñarle algo que en la casa no le enseñaron, los decretos lo que tratan es poner unos límites”, aclaró.

Estas son las restricciones que estableció la Secretaría de Gobierno para los desfiles del Festival Folclórico Colombiano.

-La venta de bebidas y alimentos en vehículos automotores.

-El parqueo de vehículos en zonas de antejardín y andenes.

-La venta y uso de harinas, espumas, vuvuzelas y pólvora en el espacio público.

-El uso de equipos de amplificación de sonido durante caravanas y desfiles.

-La presencia de vendedores ambulantes con carretillas, motos o vehículos de tracción humana o animal durante los desfiles.

-La venta de bebidas alcohólicas y cigarrillos por menores de edad.

Asimismo, se informó que no se pueden instalar conexiones de servicios públicos que no estén autorizadas por las empresas prestadoras y la no utilización de desechables de un solo uso.