Senador caldense califica de improvisado el modelo de salud de los docentes

El congresista destacó que la transición del nuevo modelo de salud para los maestros, fue apresurado y señaló que los miembros del Fondo del Magisterio - Fomag, debieron calcular y prever las consecuencias de la nueva implementación en tan poco tiempo, destacando que para una transición como esas requería al menos un año y no un mes.

“Ellos debieron ponderar, calcular, debieron prever lo que se venía encima como consecuencia el cambio de modelo en tan poco tiempo. Yo digo que una institución aunque haya estado inmersa en la prestación del servicio de salud como operadora no hubiera tenido un año de tiempo para hacer transición, pues estaba hablando de un millón de maestros y por lo tanto no era posible tomar una determinación apresurada y que le entregarán a alguien que no es del sector, una responsabilidad de este tipo”, indicó el congresista por Caldas.

Indicó además que estos procesos generan angustia debido a que no hay una cabeza visible que maneje el proceso de implementación del nuevo modelo que hoy no ofrece garantías para los docentes e integrantes del magisterio por lo que hizo un fuerte llamado a los ministros asistentes al debate político en la comisión sexta del Senado de la República.

En su intervención, el senador Echeverri les cuestionó su falta de comunicación y dijo “Ministro usted hace parte del Gobierno ¿No conversa con el ministra de Educación? ¿No conversa con el ministro de Hacienda? ¿Qué pasa que no se comunican para efecto que alguien lidere estos procesos? ¿Han llegado cartas del ministro al interior del Fomag advirtiéndolos de las supuestas barbaridades que dice el Ministro de salud?; qué pasa que no se comunican para efectos de que alguien lidere estos procesos, yo sí creo que aquí al margen de las fibras técnicas que no tenemos tiempo de consideración”.

Este debate de control político fue realizado en la Comisión n Sexta de Senado con los ministros de Salud, Educación y Hacienda, al igual que los miembros del Consejo Directivo del Fomag y representantes de Fecode por la crisis que recientemente golpea la salud de los maestros.

