Clausuraron el dispensario de medicamentos de los maestros en Manizales

Pese a los llamados de atención y recomendaciones de los entes de control de Caldas, la farmacia Farmac no cumplió con los lineamientos y requerimientos para que siguieran funcionando y entregando los medicamentos a los docentes y sus familias en Caldas entre las cuales se destacan, no contar con locales más grandes para garantizar la entrega, mejoras logísticas entre otros aspectos, así lo indicó Héctor López Buitrago, Coordinador de la Red de Salud de Caldas.

“Tiene que ver con el concepto sanitario, la capacidad instalada y elementos tan importantes como por ejemplo la autorización para la para expedir o para la entrega de medicamentos de control especial, si una institución farmacéutica no dispone de esto, no puede ofrecer ese tipo de medicamentos por lo que se aplica de manera inmediata y contra ella no aplican recursos por lo que inmediatamente eso pasa a un proceso sancionatorio por la Dirección Territorial de Salud, además de enviar copias a otros entes de control”, destacó el funcionario.

Resaltó además, que esa medida así sea temporal depende de cómo logran hacer las mejoras requeridas y cumplir los requerimientos de las autoridades de salud, es de destacar que en este establecimiento se entregan los medicamentos a los usuarios del sistema de salud del magisterio, la cual cuenta en Manizales con más de 10 mil afiliados.

Se espera que en hoy o mañana, la Fiduprevisora, entidad encargada desde el pasado primero de mayo de la atención de los afiliados del magisterio, que tome medidas contractuales y presente la nueva entidad encargada de entregar los medicamentos o que Farmat solucione los problemas operativos que ha presentado, así lo indicó Héctor López, funcionario de la entidad de salud departamental.

“Yo espero que nos estén diciendo cuáles son los servicios farmacéuticos que fueron vinculados para poder prestar estos servicios, y ese tipo de elementos que tienen que ver con el concepto sanitario”, indicó.

Por su parte, desde la Personería de Manizales destacan que ante esta situación son muchas las reclamaciones que han llegado por parte de los docentes y sus familias que reclaman la entrega de medicamentos, autorizaciones de exámenes y tratamientos.

