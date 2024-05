Gobierno declaró 'Área Arqueológica Protegida' zona donde está hundido el Galeón San José

El Gobierno Nacional a través del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), declaró como ‘Area Arqueológica Protegida’ la zona donde está el galeón San José. Cabe recordar que la icónica embarcación fue hundida por ingleses en 1708 y luego hallada a más de 600 metros de profundidad en el año 2015, en las costas frente a la ciudad de Cartagena.

El anuncio fue hecho por el ministro de Cultura, Juan David Correa, durante la presentación de la primera fase (no intrusiva) del proyecto de investigación del galeón San José, evento que se realizó en la Base Naval ARC Bolívar en Cartagena.

El funcionario resaltó que esta es la primera vez que se hace una declaratoria de este tipo en América Latina. Con esta determinación, se busca reconocer que en el mar Caribe hay un espacio protegido para la conservación e investigación del patrimonio sumergido.

“Es histórico y es la primera vez que se declara un área de patrimonio arqueológico sumergido a tal profundidad, es histórico en América Latina, no se había hecho, ya contamos con ese plan especial de manejo arqueológico submarino, no se había hecho tal profundidad en América Latina, así que cada vez tenemos más elementos, pero evidentemente entre más los colombianos se apropien de esta misión científico cultural, entre más la humanidad comprenda que se trata de cuidar, investigar, entender, reflexionar, pensar y producir conocimiento y no producir enfrentamientos, guerras y ponerle precio a todos, seguramente vamos a poder entendernos de una mejor manera”, expresó el ministro Correa.

Así mismo, el funcionario manifestó que el Gobierno no puede revelar el día de zarpe de la expedición porque se tienen acuerdos de confidencialidad.