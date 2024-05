El vaso La Piñuela empezará a funcionar en enero del 2025

Antioquia

Después de la grave crisis que atraviesa el relleno sanitario La Pradera por el poco tiempo que tiene para la disposición de residuos de la mayoría de habitantes del departamento de Antioquia, se anunció que con los trabajos adelantados en el plan de acción de Emvarias, EPM y las diferentes alcaldías de los 42 municipios que hacen uso del vaso, ya se tiene una fecha tentativa en la que el departamento podrá, por fin, tener disponible el vaso La Piñuela.

Según el anuncio, La Piñuela estaría en funcionamiento en enero del 2025, tras el trabajo de todo este año para seguir garantizando la prestación del servicio del relleno sanitario que está ubicado en Donmatías, a 57 km de Medellín.

¿Qué fue lo que pasó?

Recordemos que en este momento el relleno sanitario La Pradera está en un momento de crisis, pues, la disponibilidad del vaso tiene conteo regresivo.

Esto es porque el vaso Altaír tiene problemas de inestabilidad del terreno, lo que amenaza con un colapso pronto. Esto estaría correlacionado con los líquidos lixiviados que han generado movimientos de masa. Por este motivo, dejaron inhabilitado el vaso Altaír con orden de Corantioquia.

Al tener dicha problemática, y al saber que el vaso estaba llegando a su capacidad máxima, las administraciones anteriores adelantaron los trámites para habilitar el vaso La Piñuela, para que sirviera como espacio de recolección de basuras, lo cual, a la fecha, no ha pasado.

Desde EPM se anunció que aunque esto no es una situación catastrófica, no deja de ser complejo. Además indican que la crisis sería consecuencia de la irresponsabilidad de la administración anterior por no adecuar el vaso La Piñuela en el año anterior, que contaba con licitación ambiental desde 2022, pero nunca se construyó a pesar de la necesidad urgente que tenía.

El gerente de EPM, John Maya Salazar, señaló la situación: “Por el manejo irresponsable, por no tener en cuenta la ciudad, de una administración anterior y específicamente Empresas Varias, hoy Medellín y Antioquia estén abocados a esa situación de lo que estamos viviendo en el relleno sanitario. Teniendo recursos, teniendo todo dado para hacerlo, no hicieron absolutamente nada y hoy nos está tocando abocar esa obra, la estamos haciendo, pero que debía haber estado ya lista hace mucho tiempo”.

Le puede interesar: Denuncian al diputado Manuel García por supuestamente no pagar deudas de campaña

¿Y ahora qué?

Ante la coyuntura, se empezaron a ejecutar los planes de acción para la mitigación del riesgo y la solución de la problemática lo más pronto posible. En el plan están trabajando alrededor de 1.400 personas para apostarle a 2 panoramas claves: estabilizar el Vaso Altaír, y seguir garantizando el servicio.

Según el balance de Emvarias y EPM, a la fecha, los residuos se están disponiendo en la zona 2, que se creó adicionalmente para evitar que se desborden los residuos; pues, con esta temporada de lluvias, se anunció que se incrementan los riesgos.

De acuerdo a la información, la masa del vaso se venía moviendo 40 cm diarios y con las lluvias, ya se mueven aproximadamente 1 metro al día, lo que ha provocado más cambios en las obras; pues de desbordasen los residuos, llegarían al río Medellín, lo que provocaría una catástrofe ambiental.

Aunque los funcionarios explicaron que no se ha logrado contener en un 100%, la situación la han venido controlando durante esta época de invierno que se ha convertido en la principal amenaza del relleno sanitario.

Además, se anunció que se han construido 10 de los 15 pozos necesarios de 30 metros de profundidad para bombear los líquidos lixiviados, entre todas las intervenciones que se han hecho en el relleno sanitario y que se supondría que se tendrían que haber adelantado en el 2023.

Desde Emvarias se manifestó que por todos los retrasos de la obra, la cantidad de dinero, tiempo y cambios en los planes, se han incrementado para darle solución a la crisis.

“Gastos que estamos haciendo en este momento. Nosotros lo que hemos tenido que ejecutar es aproximadamente 130.000 millones de pesos. Esos 130.000 millones con seguridad que se hubieran evitado, gran parte de estos, donde se hubieran tomado las decisiones en el momento adecuado y donde hubiéramos tenido ya operando La Piñuela”, señaló Gustavo Castaño Galvias, gerente de Emvarias.

¿Cuál es el futuro de la disposición de basuras en Antioquia?

Según lo comunicado por las entidades, se estarían disponiendo residuos en la zona adicional de Altaír hasta septiembre, desde esta fecha, se haría el cambio al vaso La Música, que ya estaba clausurado, pero que se readecuará para atender la emergencia y posteriormente se dispondrá del vaso La Piñuela en enero del 2025.

Se espera que este nuevo vaso tenga una duración de 7 años y pueda seguir prestando un eficiente servicio de disposición de los residuos del departamento. Sin embargo, desde la administración se piensa en un futuro más sostenible para la gestión de residuos implica avanzar en la estructuración de soluciones a corto y mediano plazo para el aprovechamiento y valorización de los desechos. Esto con el objetivo es reducir la dependencia de los rellenos sanitarios y progresar hacia un modelo de economía circular