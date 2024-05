“Crisis carcelaria debe ser atendida por entes territoriales”: Inpec

Cúcuta

Frente a las criticas relacionas a la falta de medidas apropiadas para atender la crisis carcelaria y las amenazas de denuncias ante la Fiscalía por presunta pocas acciones, desde el Inpec se viene respondiendo que este es un tema que requiere atención de los entes territoriales.

Jaime Alexander bautista Arias Presidente departamental Boyacá AEP (Asociación sindical de Empleados Penitenciarios), Politólogo y Magister en derecho penitenciario y cuestión carcelaria de la universidad de Barcelona dijo a Caracol Radio que este es un problema de responsabilidades compartidas.

Detalló que “es importante para superar esta crisis que los entes territoriales vinculen dentro de sus políticas públicas, la situación carcelaria. Esto es fundamental, esto no es solo responsabilidad del gobierno nacional, y mucho menos de la dirección general como de pronto algunos lo quieren hacer ver. Esto es un tema de seguridad pública. Entonces esto es correspondiente a las autoridades departamentales y municipales”.

Resaltó que “el tema específico de la ciudad de Cúcuta, las decisiones que toma el Inpec de trasladar a ciertas personas privadas de la libertad, no son caprichos de la dirección general, se toman desde el alto Gobierno a través de unos consejos de seguridad. Frente a lo que está allá in situó debe discutir el señor gobernador con el director del establecimiento, y hacer parte de los comités territoriales para que quede en ley, no por bondad”.

Manifestó que “en el caso específico de Cúcuta, cualquier ciudadano puede colocar denuncia, pero debe contar con acervo probatoria, no sea que de pronto se convierta en un tiro en el pie para el denunciante”.