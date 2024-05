“No es justa la reapertura del peaje para los turbaqueros”: Claudia Espinosa Puello

Cartagena

Tras el anuncio de la reapertura del peaje de Turbaco a la medianoche, la alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa Puello, señaló de manera enfática que esta situación es injusta para el municipio y ha expresado además que siempre ha estado en contra de este cobro toda vez que afecta los bolsillos y el patrimonio de los turbaqueros.

“Siempre he estado en contra del peaje toda vez que Turbaco ya cumplió debidamente con sus pagos. No hay derecho de que se afecte de esta manera a los habitantes del municipio. No entiendo la razón por la que el Gobierno Nacional ha hecho caso omiso a las voces de rechazo de los turbaqueros y a las que nos hemos sumado el Gobernador de Bolívar y mi persona”, puntualizó la mandataria.

La alcaldesa, se desplazó ayer a la zona del peaje a fin de verificar que la protesta y la voz de rechazo de los habitantes del municipio de Turbaco, se cumpliera en completa calma y expresó que espera muy pronto reunirse con el Ministro de Transporte, William Camargo, para manifestarle la afectación que genera el cobro del peaje y que se planteen alternativas que no afecten la economía del municipio.

“Tenemos que ser consecuentes, el cobro del peaje afecta la economía del pueblo. Terminará por arruinar a los comerciantes, a los dueños de restaurantes, centros comerciales y, en general, a todos. Esta situación se la vamos a exponer al señor ministro y esperamos poder concertar una solución que le permita tener tranquilidad a nuestro municipio”, precisó Espinosa Puello.

Se instaló el Puesto de Mando Unificado, por parte de la Secretaría de Gobierno, con el fin de garantizar la protesta pacífica. “Nuestro interés es que la comunidad tenga la tranquilidad que desde la administración municipal hay un respaldo para que se levante la voz de manera pacífica y sin que se alteren los ánimos. Todas las partes son garantes de derechos y en eso estamos trabajando”, precisó la secretaria de gobierno, Bertha Elena del Río.