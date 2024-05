Concejal de Tunja, Sandra Estupiñan, recibió llamada y mensaje de amenaza contra su vida

Tunja

La concejal de Tunja, Sandra Estupiñan, puso en conocimiento en la sesión de hoy del Concejo Municipal, que fue intimidada por un hombre, vía WhatsApp, quien primero la llamó y luego le envió una nota de voz temporal, es decir que se elimina después que termina de reproducirse, para amenazar contra su vida por las denuncias que viene haciendo.

Estupiñan relató en Caracol Radio: “recibo una llamada vía WhatsApp, la contesté y era un sujeto con unas palabras grotescas, soeces, intimidantes y amenazándome. Por la angustia, yo colgué la llamada. A los pocos minutos, entró un mensaje instantáneo a WhatsApp de ese mismo número, de esos que se borran una vez uno lo escucha. Yo lo que hago es grabarlo con otro celular, para tener la evidencia”.

Dijo la concejal que en el mensaje, el sujeto le menciona a una mujer de la Alcaldía de Tunja, y adicional le enfatizó que si continúa con las denuncias que está haciendo, él conoce su familia y su vida, y que va a arruinarla.

“En días anteriores, yo me había encontrado con una persona que trabaja en el edificio de la Alcaldía, y en su momento me dijo las mismas palabras que las del hombre que me llamó. Yo, ese día le dije a esa persona que lamentaba que estuviera pasando por eso, pero que mi trabajo yo lo hago bajo argumentos y con lo que se solicita”, agregó la concejal del partido Cambio Radical.

Para Estupiñan es una coincidencia, pero que eso lo determinarán las autoridades, por lo que este lunes 20 de mayo, pondrá la denuncia en la Fiscalía. Hasta el momento, el material ya lo conoce la Policía Metropolitana de Tunja, para poder hacer la labor de inteligencia y seguimiento del número desde el cual la contactaron.