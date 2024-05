Sin luz: más de 30 barrios este domingo 19 de mayo en Barranquilla y el Atlántico

La empresa Air-e anunció trabajos de mantenimiento para este domingo 19 de mayo, lo que afectará el servicios de energía en barrios de Barranquilla y los municipios de Malambo, Soledad y Sabanagrande.

En Barranquilla se realizarán mantenimientos a las redes eléctricas en el circuito América Norte, interrumpiendo el servicio de 7:20 de la mañana a 12:00 del mediodía en los siguientes sectores:

De las calles 84 a la 85 entre las carreras 57 y 64 (Riomar - Alto Prado).

De la carrera 53 entre calles 82 y 84 (Alto Prado).

De la calle 82 a la 84 entre carreras 47 y 52 (San Vicente - Alto Prado).

De las calles 80 a la 82 entre carreras 43 y 47 (Granadillo - América).

Por estos mismos trabajos, se darán algunos cortes de 7:20 a.m. a 7:50 a.m. y de 11:50 a.m. a 12:00 del mediodía en el barrio La Campiña y en El Tabor, de la calle 93 a la calle 96 entre carreras 43 y 46.

Air-e informó que debido a trabajos eléctricos por proyectos de la Alcaldía de Barranquilla, también se presentará la suspensión del servicio en el barrio El Carmen, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde en la vía La Cordialidad de la carrera 21 a la carrera 21C y carrera 21B de la vía la Cordialidad a la calle 47D.

Adicionalmente, sectores cercanos también percibirán suspensiones de energía de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p.m. de la calle 35 hasta la vía Cordialidad de la carrera 18 a la carrera 23 (San José), vía la Cordialidad entre carreras 21 y 21C y carrera 21B de la vía la Cordialidad a la calle 47D (El Carmen).

Trabajos en otros circuitos de Barranquilla

En los circuitos Juan Mina y Nogales, por trabajos de mantenimiento de red se percibirán breves suspensiones de energía de 8:00 a.m. a 8:40 a.m. y de 3:20 p.m. a 4:00 p.m. en los siguientes sectores de Barranquilla:

Los Nogales, Campo Alegre, Las Estrellas, Villa del Rosario, El Tabor (entre carreras 42B1 y 42F entre calles 88 y 96), La Cumbre (entre carreras 42B1 y 42F entre calles 90 y 93), Los Alpes (entre carreras 42B y 42G entre calles 84B y 88), La Pradera, Villa del Rosario (calle 110 entre carreras 27 y 29), Los Ángeles (entre las calles 115 y 117 de la carrera 22 a la carrera 26) y Campo Alegre (calle 110 entre carreras 38 y 38B).

Trabajos en municipios

En la subestación Malambo se presentarán labores que comprenden el mantenimiento y pruebas a equipos y cables de potencia, obligando a la suspensión del servicio de la siguiente manera:

Circuito Mesolandia (de 12:30 p.m. a 4:00 p.m.)

MALAMBO: Sectores aledaños a la vía Sabanagrande del kilómetro 1 al kilómetro 4, de la calle 4 a la calle 4A entre carreras 1E y 11 sur, Incubadora Acondesa, El Morrito, Marquetalia, El Pasito, El Concorde (entre calles 10 y 15A de la carrera 20 a la 28), Villa Gladys, Villa Anita, El Esfuerzo, Batallón Vergara y Mesolandia.

Sectores aledaños a la vía Sabanagrande del kilómetro 1 al kilómetro 4, de la calle 4 a la calle 4A entre carreras 1E y 11 sur, Incubadora Acondesa, El Morrito, Marquetalia, El Pasito, El Concorde (entre calles 10 y 15A de la carrera 20 a la 28), Villa Gladys, Villa Anita, El Esfuerzo, Batallón Vergara y Mesolandia. SOLEDAD: Calle 30 con carrera 1.

Circuito Oriental: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sectores: zona rural de Malambo, Urbanización Malambito, vereda Tamarindo, Ciudadela Santa Sofía, Fundiciones de Lima; sectores aledaños a la vía Malambo - Sabanagrande y a la entrada del municipio de Sabanagrande.

Circuito Sabanagrande 1: de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sectores: zona urbana y rural del municipio de Sabanagrande.