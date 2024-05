Lorena Arenas y su crítica al presidente Petro: “No sé a qué está jugando”

Sandra Lorena Arenas se encuentra viviendo semanas de preparación de cara a lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de París. La atleta colombiana estará compitiendo en dos pruebas: 20 kilómetros marcha y maratón mixto, esta última la hará junto a Mateo Romero.

En diálogo con las tardes deportivas de Caracol Deportes, la subcampeona olímpica en Tokio 2020 se refirió a la preparación que ha tenido durante el año de cara a las justas en suelo francés. Manifestó que va por buen camino y espera conseguir un buen resultado en la prueba de maratón mixta, la cual es novedosa para estas olimpiadas.

“He estado haciendo una preparación muy buena. Este año he tenido muy buenos resultados, en febrero hice la mejor marca personal y estableciendo nuevamente la clasificación a Olímpicos. Estuve en el Mundial de Turquía, donde logré clasificarme a mi segunda prueba en Olímpicos. Estoy entrenando muy bien, pienso que vamos por un muy buen camino”, inició diciendo.

Luego, dio detalles de la prueba maratón: “En el mundial hicimos bastantes pruebas para saber qué hacer en los Olímpicos. Voy a estar en concentración en Suiza e Italia, donde voy a preparar las dos pruebas. La maratón comienza el hombre haciendo los 12 kilómetros y luego sigo yo, descansa el hombre y termino yo: cada uno con 10 kilómetros para completar la maratón. Es una prueba muy dura y exigente, pero podemos lograr un buen resultado y más con lo que ha demostrado mi compañero, que está en buenas condiciones”.

Crítica al presidente Petro

Arenas, de 30 años, cuestionó los cambios que ha habido en el ministerio del Deporte, por el que ya han pasado María Isabel Urrutia, Astrid Rodríguez y la actual ministra, Luz Cristina López. Si bien manifestó que no ha tenido inconvenientes, sí se han retrasado los pagos para los deportistas.

“No he tenido ningún inconveniente. Sí hubo muchos retrasos en los pagos para nosotros los deportistas por el cambio de tanto ministro. Llega uno, no alcanza a firmar ni hacer nada y ya lo están cambiando. Me parece que es una falta de respeto, cambie y cambie de ministros. No sé a qué está jugando el presidente de nosotros. No dura ni cuatro meses y lo cambia por otro. El presupuesto hay muchas cosas atrasadas porque no quieren firmar. Es complicado, pero sí he recibido el apoyo”, concluyó.