Por imposibilidad de adaptación, puma rescatado fue trasladado a zoológico en Cundinamarca

Antioquia

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, informó que un cachorro de puma fue trasladado a la Fundación Zoológico Santacruz, en el departamento de Cundinamarca, el cual había sido rescatado por la Corporación en la subregión del Magdalena Medio luego de que habitantes del sector lo reportaran a la línea de emergencias de Fauna, en enero de este año. Mencionan que el animal fue encontrado en estado crítico de salud y tuvo que ser tratado clínicamente durante más de tres meses.

Ante la posibilidad de que fuera liberado en su hábitat natural, profesionales indicaron que esto no será posible por la crianza artificial que tuvo a una edad temprana, por lo que al ser liberado no podría sobrevivir en su entorno.

Al respecto, esto dijo María Paula Vélez, Médica Veterinaria del Convenio entre Corantioquia y Preecodes, alianza que permitió la recuperación del cachorro de puma: “Debido a que este individuo fue recuperado y rescatado a una edad temprana, ella no pudo tener ese acompañamiento de su madre y por lo tanto no pudo aprender todas esas habilidades que necesita para desenvolverse en su medio natural. Por esta razón y también por el hecho de haber estado durante sus primeros meses de vida bajo cuidado humano, el animal no se consideró apto para un proceso de rehabilitación que pudiera llevar a una posterior liberación”.

La veterinaria Vélez agregó que se optó por trasladar al puma a la Fundación Zoológico Santacruz, en el municipio de San Antonio del Tequendama, en Cundinamarca con el objetivo de que dichos cuidadores le brinden al animal la mejor calidad de vida posible.

Por último, desde Corantioquia y Preecodes se reiteró la importancia de preservar a la Fauna Silvestre en su entorno natural para garantizar la correcta función ecosistémica que permiten estas especies cuando están en su hábitat.