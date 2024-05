Liverpool ha pagado una millonada al Porto por Luis Díaz: revelan las cláusulas

Luis Díaz lleva poco más de dos años en el Liverpool, equipo en el que ha podido potenciarse de la mano de un entrenador que ha sido paternal con él, como Jürgen Klopp. El colombiano tuvo unos primeros meses en los que no necesitó de adaptación para brillar, pero luego llegó una etapa difícil con su lesión sufrida en octubre del 2022 que le impidió competir hasta marzo del 2023.

Desde entonces, Lucho fue recuperando su nivel y en la temporada que está por terminar ha logrado destacar. Ha sido uno de los jugadores que más minutos ha sumado (3.487) repartidos en 50 partidos (41 como titular), en los que además ha contribuido con 13 goles y 5 asistencias, siendo esta la segunda campaña, desde que llegó a Europa, en la que mejores números ha acumulado (la mejor fue la 21/22 con 16 goles y 5 asistencias en 28 juegos).

¿Cuál ha sido el precio real que ha pagado el Liverpool por Díaz?

El acuerdo del monto de transferencia entre el Liverpool y Porto por el jugador de la Selección Colombia fue de 47 millones de euros. Sin embargo, como con cualquier futbolista, el equipo vendedor pone en el contrato de transferencia ciertas cláusulas que se ven reflejadas en dinero, por el cumplimiento de objetivos del deportista.

En el caso de Díaz, el equipo Red ya ha pagado tres millones de euros más, es decir, la cuenta va en 50 millones de euros. Esos tres millones se deben a que Lucho ya hizo su aparición número 50 de la temporada ante Aston Villa, jugando el número de minutos requerido para activar la cláusula (45) y porque Liverpool logró la clasificación a la próxima Champions League.

Estas variables no se pudieron cumplir en la temporada 2022-2023 debido a que el extremo se perdió gran parte de la temporada por la lesión de rodilla que sufrió, así como los Rojos no terminaron entre los cuatro primeros y, por lo tanto, no clasificaron a Liga de Campeones.

Díaz ya ha disputado 76 encuentros con el Liverpool entre Premier League y Champions, de los cuales en 61 de esos actuó los 45 minutos requerido o más, En caso de completar los 75,100 y 125 partidos, Porto deberá recibir más pagos. Los Dragones recibirán otro millón más cuando Díaz convierta su gol número 30 con los ingleses (actualmente tiene 24).

En conclusión, por cada 25 partidos que juegue, Liverpool debe pagar 1 millón al Porto, hasta los 5 millones (hasta los 125 juegos); 1 millón por cada 15 goles convertidos (hasta los 5 millones y 1 millón de euros por cada clasificación a la Champions League (hasta 5 millones). Así las cosas, en total, Porto podría recaudar hasta 60 millones de euros con el traspaso de Luis Díaz.

No obstante, el cumplimiento de esas variables está en peligro, pues con el surgimiento de los rumores de intereses de equipos como PSG y Barcelona, podría salir de la institución. También habrá que ver si estará en consideración del nuevo entrenador Arne Slot, quien será el reemplazo de Jürgen Klopp.