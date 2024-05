Xavi Hernández y un mensaje contundente sobre posible fichaje de Luis Díaz

Luis Díaz es uno de los nombres de moda en el entorno del Barcelona. El extremo guajiro del Liverpool ha sido relacionado con el club Culé durante las últimas semanas, sonando con más fuerza a partir de este martes, luego de que un medio local informará que el equipo tendría “un plan” para concretar el fichaje del colombiano.

Según Mundo Deportivo, Barcelona busca equilibrar su ‘Fair Play’ financiero para poder comprar al jugador de 27 años. Para esto se plantearían la venta de distintos jugadores, entre ellos el delantero español Ferrán Torres. El mismo medio calificó a Díaz como el “extremo más deseado” del club.

En la rueda de prensa previa al partido de este jueves ante el Almería, Xavi Hernández dio un contundente mensaje al respecto. Si bien no habló directamente de Luis Díaz, sí se refirió a la posibilidad de contratar jugadores para la temporada 2024/2025.

“Lo vamos a intentar, pero yo pienso que el ‘culé’, el barcelonista, el aficionado y el socio debe entender que la situación es muy difícil, sobre todo a nivel económico, para competir con los máximos competidores como el Madrid en España como con el resto de Europa”, comentó Xavi.

El técnico del Barcelona añadió al respecto: “A hoy tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, cuando el entrenador pedía y esos jugadores le traían. Ahora no es así y por eso no estamos en las mismas condiciones de otros clubes que tienen una facilidad mayor con el ‘fair play’ o con una condición económica mucho mejor que la nuestra”.

Los números de Luis Díaz en la temporada

Luis Díaz es uno de los que más participación ha tenido en la temporada bajo el mando de Jürgen Klopp, con 50 partidos disputados. Su aporte directo se ha reflejado en 18 anotaciones del club en la campaña, repartidos en 13 goles y cinco asistencias. A Díaz se le criticó desde un sector de la afición la falta de resolución en situaciones que le pudieron dar puntos vitales al Liverpool para poder aspirar al título de la Premier League.

El equipo Red pretendía en un momento de la temporada todos los títulos en disputa, pero finalmente se terminó quedando solo con la Carabao Cup, en lo que es el último año del entrenador alemán al frente del club. Ahora vendrá una reestructuración en la institución bajo el mando de un nuevo entrenador, siendo el neerlandés Arne Slot el principal candidato a sustituir a Klopp, bajo la incógnita de si Luis Díaz seguirá en el equipo o si, por el contrario, deciden venderlo y sacarle rédito económico, teniendo en cuenta que podrían obtener más de 75 millones de euros.