Denuncian que hay taxímetros presuntamente alterados en Manizales

Varios habitantes de Manizales se quejan porque, según ellos, los taxímetros están alterados por cobros altos que consideran injustificados, igualmente, los conductores toman otras rutas manifestando llegar más rápido y ocurre lo contrario, ya que se encuentran con trancones.

La ciudadana afectada cuenta que “pedí un taxi desde mi casa para ir a una cita médica con mi hijo y la carrera me costó $ 7.250, de regreso a mi casa, tomé en la avenida Santander un taxi, al subirnos el taxímetro ya se estaba moviendo, pero no coloqué mucha atención, al llegar me cobró $ 8.500, o sea que si hubiese pedido la carrera el costo era mucho más. Le reclamé al conductor que el taxímetro estaba malo, entonces llamé a la empresa a colocar la queja, pero aún no me han dado respuesta, algunos conductores se aprovechan de la mujeres que van vulnerables, pagándoles, prácticamente, lo que ellos piden, es un abuso con la ciudad”.

Desde la Secretaría de Movilidad indican que hasta el momento no hay quejas al respecto, sin embargo, explican que iniciará el próximo mes una campaña en el que revisarán los taxímetros y demás elementos para el debido funcionamiento del servicio público particular.

Leonardo Leal, líder encargado de la Unidad Técnica de la Secretaría de Movilidad invita a la ciudadanía a acercarse a dicha secretaría a formular las quejas, también pueden escribir un oficio al correo electrónico movilidad@manizales.gov.co, asimismo, escribir a las redes sociales oficiales de mencionada cartera municipal donde están recibiendo todas las denuncias y quejas.

