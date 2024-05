Cortes de luz en el área metropolitana de Bucaramanga hoy viernes 17 de mayo

Bucaramanga

Por trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas se programó la suspensión del servicio de energía hoy viernes 17 de mayo en varios sectores del área metropolitana Bucaramanga, según advirtió la empresa de servicios públicos ESSA.

Por trabajos de prevención que realizará la electrificadora de Santander el corte de luz será prácticamente todo el día en circuitos.

Cortes en Bucaramanga

Para el mantenimiento de las redes y “mejorar la calidad el servicio” se programó una serie de cortes hoy viernes en el área metropolitana.

En Bucaramanga en diferentes horarios empezando con el mantenimiento correctivos y de subestaciones.

Desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. la suspensión se programó en el barrio Gaitán.

De 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en sectores como el barrio Santander y la vereda Pedregal.

En el barrio La Joya también hay corte de luz en sectores de las carreras 1, 2 y 3 con calles 40 y 41; y en barrio Ricaurte desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

De 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. hay suspensión de energía en el barrio Balcones del Kennedy. En horas de la tarde desde la 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m. tambien hay corte en el barrio Colorados.

Cortes en otros municipios

Por el mantenimiento de subestaciones se programó la suspesión de energía en municipios como Floridablanca. En sectores del centro de 8:00 a.m. hasta las 12:30 p.m.

Desde la 1:30 p.m. hasta las 3:30 p.m. no hay luz en la vereda Ruitoque por labores de mantenimiento.

Para el caso de Girón los cortes de energía comienzan desde las 7:30 a.m. hasta las 12:00 p.m. en la Zona Industrial. De 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. no hay luz en la vereda Barbosa y Marta.

En Piedecuesta hay suspensión desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en las veredas Holanda, Los Cacaos, Guatiguará y en Los Llanitos.