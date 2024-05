Conflicto en Gaza: ¿Cuál es el límite en las tensiones Biden-Netanyahu?

Joe Biden y Benjamin Netanyahu. (Photo by Miriam Alster / POOL / AFP) (Photo by MIRIAM ALSTER/POOL/AFP via Getty Images)

En Hora20 una mirada al mundo. Empezaremos en Gaza donde la amenaza de una ofensiva israelí sobre Rafah deja cientos de miles de desplazados, las tensiones con Estados Unidos y la imposibilidad de una tregua que ponga alto al fuego entre Hamas e Israel. También el análisis, lo que viene para la guerra, la posición de Washington y el peso de las manifestaciones en las universidades. Después, el segundo paro que enfrenta Milei a cinco meses de gobierno. Por último, el avance de las elecciones en México y Estados Unidos.

Lo que dicen los panelistas

Mauricio Jaramillo, profesor e investigador en Universidad del Rosario, doctor en Ciencias Políticas y exasesor en Unasur, señaló que hay una retórica maniquea en el que cualquier crítica al Estado de Israel de manera inmediata se interpreta como señal de simpatía con Hamas, opinión que está relacionada con las manifestaciones pacíficas en varios países, las cuales considera como la consecuencia de la censura, “no hay una calle de Europa en la que no se vean banderas alusivas a Israel y Ucrania, en cambio, sí está prohibido de manera expresa que la gente se manifieste en favor de Palestina”.

Resaltó que se dice mucho que todo el mundo está de acuerdo con la solución de dos Estados, pero dice que eso no es del todo cierto, “la dirigencia de Israel ya dijo que no cree en esa salida. Si los israelíes asumieran a palestina como Estado, no lo atacarían de esa manera”.

Mauricio Rodríguez, exembajador, columnista en Cambio, profesor en la Universidad Externado y exrector del CESA, dijo ser optimista ante lo que pueda ocurrir en adelante, “creo que nunca es más oscuro que justo antes del amanecer, entonces en medio de una situación que es tensa, extrema y de alto riesgo, las cosas a veces tienen que empeorar antes de mejorar”. Dijo que el gobierno de Netanyahu debe entender que Biden tiene límites y que la presión de la opinión pública exige un cambio de actitud, “es comprensible el desespero de la gente, los cientos de miles de gazatíes que están en una situación desesperada que exige que haya magnanimidad de parte y parte, que se escuche y cese la barbarie”.

En cuanto a lo ocurrido con el armamento de EE. UU., dijo que es una decisión tardía, “si se hubiera hecho hace unos meses, no llegaríamos a este punto crítico. Pero es bienvenida la idea porque es una señal clara al gobierno de Netanyahu”. Además, dejó claro que una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es Netanyahu, “creo que su gobernante está empoderado de un ego y de un protagonismo y de una creencia de que es el gran héroe de la historia”.

Marcos Peckel, profesor universitario, director de la Comunidad Judía en Colombia y columnista en El Espectador, fue claro en decir que la guerra hace tiempo pudo terminar con la entrega de las 133 personas que hoy están en manos de Hamás, “si los hubiera soltado, la guerra ya hubiera terminado”. Incluso, dijo que Hamás no suelta rehenes porque “necesita utilizarlos para una imposible tregua que Israel no puede aceptar. Las negociaciones no dan resultados por Hamás”.

En cuanto a las manifestaciones en Estados Unidos y otros países, dijo que estas no buscan una solución pacífica al conflicto, “vemos es otra cosa porque la consigna es eliminar a Israel del mapa, son consignas que nada tienen que ver con buscar la solución de dos Estados”.

Margarita Cadavid, internacionalista, profesora de la Universidad Militar en estudios de Medio Oriente y África, experta en derechos humanos y resolución de conflictos, planteó que la situación actual con Rafah es la situación más crítica desde el inicio de la guerra, “la mayoría de la población que estaba en el norte fue desplazada al sur donde está Rafah”, además, contó que cuando atacan Rafah es población desprotegida que busca refugio y la ayuda humanitaria que entra por ahí. Frente a la posición del presidente Joe Biden, dijo que él ha sido claro con las líneas rojas en no apoyar intervención militar y en intentar alternativas de negociación, “esa discusión no tuvo lugar porque EE. UU. se abstuvo de votar en el Consejo de Seguridad el cese al fuego; ese fue el primer distanciamiento”.

Sobre el gobierno de Hamás, dijo que todo lo que pasa frente a la no negociación de dos Estados alimenta el discurso de Hamas y estos niveles de violencia siguen alimentando estos grupos, “si al pueblo palestino se le da una opción viable y creíble, muy seguramente eso es lo que apoye el pueblo palestino, pero durante todo este tiempo no hubo negociación y no hubo posición clara con la Autoridad Nacional Palestina”