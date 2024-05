Rafah: 6 días sin recibir ayudas y 450.000 desplazados en 9 días

Los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza dejaron más de 80 muertos en las últimas 24 horas, anunció Hamás el martes, mientras Estados Unidos intenta disuadir a Israel de lanzar una gran ofensiva en Rafah. En el pequeño territorio palestino asediado y asolado por bombardeos y combates entre soldados isarelíes y Hamás, la población civil, desplazada varias veces desde el inicio de la guerra, vuelve a las carreteras tratando de encontrar refugio, aunque la ONU asegura que “no hay lugar seguro en Gaza”.

En la madrugada del martes, testigos y corresponsales de la AFP informaron de ataques en varios sectores de la Franja de Gaza, incluida la ciudad de Rafah, en el extremo sur, donde se agolpan casi 1,4 millones de palestinos, la gran mayoría desplazados.

En las últimas 24 horas, al menos 82 palestinos han muerto en de Gaza, elevando a 35.173 la cifra de muertos, en su mayoría civiles, desde que empezó la guerra, dijo el ministerio de Salud de Hamás.

Hay combates en el este de Rafah, donde las tropas israelíes ingresaron con tanques el 7 de mayo, tomaron el paso del mismo nombre y cerraron esta entrada crucial para los convoyes humanitarios que transportan ayuda a una población amenazada de hambruna en Gaza, según la ONU.

30.000 desplazados diarios

La agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (Unrwa) afirmó el martes que casi 450.000 personas que se encontraban en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, han sido desplazadas desde el 6 de mayo.

“La Unrwa estima que casi 450.000 personas han sido desplazadas por la fuerza de Rafah desde el 6 de mayo”, indicó la agencia de la ONU en la red X, sin especificar dónde han ido desde que el ejército israelí ordenó a los habitantes de algunos barrios de abandonar la ciudad.

Una semana sin ayudas

“Ninguna” ayuda humanitaria ha podido ingresar a la Franja de Gaza desde el 9 de mayo, cuando Israel lanzó una ofensiva terrestre en Rafah, en el extremo sur del territorio palestino, afirmó este martes la cancillería de Catar.

“Nuestros hermanos de la Franja de Gaza no han recibido ninguna ayuda desde el 9 de mayo, y esto es un indicio la perpetuación de la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed al Ansari, en una conferencia de prensa en Doha.

Nuevo round ante La Haya

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció que celebrará esta semana audiencias sobre la ofensiva israelí en Rafah, a petición de Sudáfrica, que pide a Israel que retire sus tropas de esta ciudad de la Franja de Gaza. La máxima jurisdicción de la ONU escuchará a los abogados de Sudáfrica el jueves y la respuesta de Israel al día siguiente, según un comunicado.

Sudáfrica pide a la CIJ que exija a Israel la garantía de que se “retirará inmediatamente y cesará su ofensiva militar” en Rafah y “tomará inmediatamente todas las medidas eficaces para garantizar y facilitar el acceso sin trabas a Gaza” de la asistencia humanitaria, según la petición publicada la semana pasada.

Pretoria recurrió a los tribunales a finales de diciembre, acusando a Israel de perpetrar un “genocidio” en Gaza, una imputación que Israel desmiente.

En enero, la CIJ exhortó a Israel a evitar todo acto de genocidio y a permitir el acceso de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

Negociaciones en reversa

El primer ministro de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a Qatar, dijo que si bien “en las últimas semanas, hemos visto un cierto impulso, pero desafortunadamente las cosas no avanzaron en la dirección correcta y ahora estamos casi en un punto muerto (...) no hay claridad sobre cómo detener la guerra por parte de Israel. No creo que estén considerando esto como una opción... incluso cuando estamos hablando de un acuerdo y de un posible alto el fuego”.

“Por supuesto, lo que pasó con Rafah nos ha hecho retroceder e incluso ir en reversa”, agregó el Primer Ministro catarí.