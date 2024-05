No permitiremos bloqueos en sistema de TransMilenio, ni agresiones a vehículos: Secr. Gobierno

El gremio de taxistas programó un cese de actividades para este martes, 14 de mayo, como protesta en varios puntos de la capital bogotana.

De acuerdo con Hugo Ospina, presidente de la Asociación de propietarios y conductores de Taxi (Asoprotax), el motivo de esta nueva jornada de manifestaciones es para exigir que se aplique las normas de tránsito y de transporte contra los vehículos particulares, las motos y los bicitaxis “que están mayando a los ciudadanos”.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá explicó cómo funcionará el dispositivo de seguridad para el paro de taxistas en Bogotá, así como los canales de diálogo disponibles para esta jornada.

Según explicó el funcionario, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde las 4:00 a.m. y se desplegó un dispositivo de seguridad con 146 unidades de movilidad a lo largo de la ciudad, 36 grúas, así como gestores y gestoras de Diálogo y Convivencia en distintos puntos: “Estamos muy atentos a lo que pueda pasar haciendo seguimiento, por ahora, estamos revisando lo que está pasando en los distintos sitios de concentración donde teníamos información de rodadas, caravanas o plantones”.

De acuerdo con Quintero, el Distrito intentará impulsar diálogos entre el gremio de taxistas y el Gobierno Nacional para mediar esta disputa con las aplicaciones que prestan servicios privados de transporte, como Uber, Didi e InDriver y que actualmente no están reguladas por ley.

“Lo que queremos dejar muy claro son tres cosas: no permitiremos bloqueos en carriles exclusivos de TransMilenio para no limitar la movilidad de la ciudadanía, no se permitirán agresiones a conductores o vehículos de ningún tipo y lo otro es que no vamos a tolerar la obstrucción a la movilidad de rutas escolares, ni vehículos de emergencia, ambulancias o bomberos”.

Puntos de concentración paros de taxistas

El líder gremial hizo un llamado para que los taxistas que salgan a protestar bloqueen las entradas al Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá. Se tiene previsto que la movilización inicie a las 10:00 de la mañana e irán desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, aunque se espera que durante la jornada haya otros puntos de la ciudad afectados.

Según la Secretaría de Gobierno, la movilización se tiene prevista a través de caravanas, rodadas y plantones en varios puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo el Portal Norte, Portal Suba, Avenida El Dorado con Avenida Ciudad de Cali, Terminal Salitre - Carlos Lleras, Movistar Arena - Biblioteca Virgilio Barco, Techo, Portal Tunal, Américas, Terminal del Sur - Portal Sur y Mall Plaza.

También se llevarán a cabo plantones frente al Ministerio de Transporte, expresando así sus preocupaciones y demandas relacionadas con su actividad laboral.

Noticia en desarrollo