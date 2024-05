Caldas es el único departamento de Colombia sin Contralor en propiedad

Manizales

863 días ha tardado esta elección y todo esto ha sido por las más de más de 50 acciones judiciales, entre tutelas, desacatos, derechos de petición, entre otras figuras, que interpusieron evitando el proceso de elección del contralor departamental, tiempo durante el cual ha estado como encargado de este ente de control Diego Alejandro Tapasco López, quien lleva 2 años y 130 días en el cargo.

Se espera que hoy esta demora llegue a su final y sea elegido de una terna, quien ocupe el cargo para el periodo 2022-2025, así lo indicó así lo manifiesta María Isabel Gaviria Calderón, presidenta de la Asamblea de Caldas.

“De verdad, con el departamento no se conduelen con el departamento, pero que nosotros como asamblea no podemos hacer nada más que acatar la orden de los jueces, yo me imagino que hoy deben estar en fila otras órdenes, uno no entiende la razón de ser de esto porque si de verdad nosotros debíamos haber elegido hace dos años al Contralor”, destacó la diputada caldense.

Caldas el único departamento en Colombia sin contralor en propiedad, hoy la terna está conformada por Rubén Darío Nieto Cuervo, Luis Fernando Márquez Alzate y Juan Carlos Pérez Vásquez, uno de los cuales ocupará el cargo de Contralor.

“Todo el tiempo recibimos respuestas, algunas que, porque la terna no era, que nos pasamos el tiempo que la universidad no cumplía, hay un ejemplo, una persona que estaba en la fila 20 que debía estar en la terna pero no es así”, destacó la Presidente de la Asamblea respecto a las situaciones jurídicas que han presentado.

