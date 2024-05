ANDRÉ RIEU Anuncia su tercera fecha en el Movistar Arena de Bogotá

André Rieu, el reconocido violinista y director de orquesta holandés después de anunciar su regreso a Colombia en el 2024, abre una tercera fecha el 20 de septiembre para que todos los amantes de su música tengan la oportunidad de verlo en vivo con su exitosa gira mundial.

Las giras de Rieu regularmente superan en ventas a las principales estrellas del pop y el rock del mundo. Un concierto de André Rieu es una experiencia inolvidable para cualquiera que ame la buena música, el romance y la fiesta.

Rieu, es uno de los músicos más populares del mundo, ha vendido más de 40 millones de álbumes y es conocido por tener en sus presentaciones momentos enérgicos, románticos y alegres. Colombia contará con un espectáculo de primer nivel como suelen ser sus presentaciones: luces deslumbrantes, disfraces elaborados y una interacción activa con el público, convirtiéndose en una experiencia verdaderamente única e inmersiva que tanto Rieu como su orquesta Johann Strauss de 60 integrantes están listos para traer su estilo característico a la ciudad de Bogotá.

“Siempre será un honor tener a un artista inigualable como André Rieu, uno de los directores de orquesta más populares del mundo, y con #ExperienciasAval nos enorgullece anunciar su tercera fecha para este año en Colombia. Por eso, para quienes se quedaron sin entradas para las primeras fechas, esta es su oportunidad de vivir este gran espectáculo, con la preventa exclusiva para clientes de los bancos Aval y dale!’ manifestó María Fernanda Sánchez, Gerente de Mercadeo & ESG de Grupo Aval.

André Rieu no es sólo para una velada, es un artista para recordar toda la vida. Sé parte del World Tour de André Rieu y consigue tus entradas en la preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale! que comenzará el 16 de mayo a las 9:00 am y se extenderá hasta el 20 de mayo a las 8:59 am. en tuboleta.com para vivir una velada inolvidable.