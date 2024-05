En San Martín advierten que lluvias podrían ocasionar una nueva tragedia

Bucaramanga

Habitantes del barrio San Martín de Bucaramanga volvieron a vivir un nuevo susto ocasionado por un fuerte aguacero en las últimas horas.

Allí al menos 10 viviendas reportaron afectaciones debido al arrastre de lodo, piedras y agua que ocasionó el fuerte aguacero.

Bernarda Beltrán es una residente del sector y advirtió que podría presentarse una tragedia similar a la del 2022 que destruyó gran parte del barrio.

“Es que uno no sabe qué están haciendo, hay arena por todos los lados pero no vemos que avancen. Si los que están a cargo de esa obra no agilizan y retiran toda esa tierra va a ver una tragedia impresionante aquí en el barrio, nosotros estamos muy asustados”, dijo la mujer.

Esta es la segunda emergencia ocasionada por lluvias en el barrio San Martín en menos de 15 días. Sus habitantes piden intervenir el problema de la canalización de una quebrada La Iglesia para evitar mayores afectaciones y una emergencia similar a la ocurrida en el año 2022.