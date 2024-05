Novak Djokovic recibe una paliza y queda eliminado del Masters 1000 de Roma

¡Palazo en el Masters 1000 de Roma! Este domingo 12 de mayo, Novak Djokovic se despidió en tercera ronda luego de perder con parciales 6-2 y 6-2 con el chileno Alejandro Tabilo. Frente al rival de turno, quien a sus 26 años está en el mejor momento de su carrera, el serbio se presentó apagado, sin ganas, multiplicando los errores no forzados durante el partido.

Y es que el tenista sudamericano comenzó mandando y se colocó de entrada con un 4-0 en el primer set, que cerró con su servicio en apenas media hora de juego. La segunda manga comenzó de la misma manera que la primera, con un ‘break’ de entrada para el chileno, que no cedió a la presión de un Djokovic que trató de reaccionar gracias a su servicio. Ahora bien, tras una hora y ocho minutos de partido, Tabilo echó el candado al partido con otro ‘break’ ante un desconocido serbio.

En octavos de final, Tabilo se medirá al ruso Karen Kachanov (N.18), que derrotó este domingo al argentino Francisco Cerúndolo por 6-2 y 6-4.

Reacciones a la derrota

“Hay que felicitar al rival, nunca había jugado contra él. Es un buen jugador, muy completo, y yo no he sido capaz de encontrar buenas sensaciones en la cancha”, reconoció el número 1 del mundo tras su derrota, al término de poco más de una hora de juego (1h 08 min). “Estuve completamente fuera de onda, falto de ritmo y equilibrio”, sentenció Novak Djokovic en conferencia de prensa.

El balcánico, que ha ganado en Roma en seis ocasiones, llevaba desde 2018 (2ª ronda) sin sufrir una salida tan prematura sobre la tierra batida romana.

Por su parte, Alejandro Tabilo se mostró feliz por la victoria más importante de su carrera: “Ha sido increíble, fue una sensación inolvidable... Estaba tratando de mantener la calma en todo el partido, jugando muy bien, salí con todo y poder seguir con ese nivel durante todo el partido era algo que no esperaba. Estoy muy emocionado”.

Fuerte golpe que afectó a Nole

Preguntado si el incidente del viernes por la noche, cuando al abandonar la cancha recibió el golpe en la cabeza de un termo metálico que se le cayó accidentalmente a un aficionado, tuvo impacto en su partido de este domingo, Djokovic señaló: “No puedo afirmarlo. Tendré que hacerme exámenes médicos para evaluar el golpe”.

Djokovic, que sigue sin ganar un solo título en 2024, se entrenó el sábado sin aparentes problemas, aunque con una gorra para proteger la herida en la cabeza: “En el entreno no noté nada negativo, pero hoy, no me sentía yo mismo”. “Bajo el efecto del estrés, no era el mismo jugador que el viernes por la noche”, añadió el ganador de 24 títulos del Grand Slam, quien reveló que pasará un escáner para determinar el verdadero daño del impacto.

A menos de dos semanas del inicio de Roland Garros (del 26 de mayo al 9 de junio), Djokovic no parece en condiciones de luchar por la Copa de los Mosqueteros. “Tengo que mejorar en todo, realmente en todo”, concluyó.