El gran gesto de Pogacar con Molano: “Siempre es bueno ayudar a un amigo a ganar”

Tadej Pogacar y Juan Sebastián Molano, compañeros de equipo en el UAE Team Emirates. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Tadej Pogacar, líder sólido del Giro de Italia, elogió a su compañero en el UAE Team Emirates, Juan Sebastián Molano, quien estuvo muy cerca de conseguir una victoria este domingo durante la novena etapa de la carrera.

Molano terminó tercero en la jornada tras el neerlandés Olav Kooij y el italiano Jonathan Milan. El colombiano contó con un apoyo muy especial de Pogacar, quien sin importarle la maglia rosa, le sirvió de lanzador al boyacense.

“Hoy ha sido una final muy dura. Molano lo hizo muy bien en la final y logró mantenerse en cabeza. Intenté ayudarlo en el sprint, pero no fue suficiente para la victoria. Si puedo ayudar, especialmente en una final agitada con carreteras tan malas, estoy feliz de hacerlo. Siempre es bueno ayudar a un amigo a ganar”, comentó el esloveno al final de la jornada.

El esloveno lidera la clasificación general del Giro de Italia con un acumulado de 32h59′04″. Su principal perseguidor luego de la primera semana es el colombiano Daniel Felipe Martínez, quien se encuentra a 2′40″.

Las palabras de Molano a Pogacar

De igual manera, Juan Sebastián Molano se mostró agradecido con su jefe de filas, de quien aseguró es un gran líder y contó lo estuvo alentando durante toda la jornada, incluso antes de llegar al embalaje final.

“Nos ha motivado durante todos estos días, hoy era una llegada fácil, pero lastimosamente al final nos faltó un poco, estaba en mi límite de fuerzas. Siempre Tadej es un gran compañero y, aún más, un grande líder, me iba motivando durante todo el día, iba sufriendo las últimas subidas, pero la motivación de él también me sirvió, me iba hablando por el radio, imagínate”, mencionó.