Qué se necesita y cómo incribirse al Bogoshort 2024

Cortometrajes

Hasta el 6 de agosto, los realizadores audiovisuales tendrán la oportunidad de participar en las competencias oficiales del Festival de Cortos de Bogotá o Bogoshorts, el evento brinda un espacio para fortalecer y potenciar a los actores del sector interesados en el formato corto, a través de estrategias de creación, formación, circulación y networking.

Las categorías en las cuales los realizadores y productores de Colombia pueden participar son; Ficción, Documental, Animación, Experimental y Videoclip, junto con otros reconocimientos técnicos y artísticos. La Competencia Internacional se encuentra abierta para realizadores de todo el mundo que excluye a Colombia y premia con la Santa Lucía las categorías de Ficción, Documental, Animación, Experimental y Videoclip.

Para la inscripción se debe tener en cuenta que solo se aceptarán obras de máximo 30 minutos, terminadas después del 1 de enero de 2023, que no hayan tenido ninguna exhibición pública en Colombia y que no se encuentren publicados en Internet. El proceso de inscripción se llevará a cabo únicamente a través de la plataforma ShortFilmDepot (www.shortfilmdepot.com), no se aceptará ningún tipo de copia física ni screeners por fuera de la plataforma.

Desde 2018, Bogoshorts fue incluido en la lista oficial de festivales calificadores de cortometrajes a los Premios de la Academia o los Oscar y desde el 2020 a los Premios Goya de la Academia de Cine Español. Más información en la página web y redes sociales de Bogoshorts.