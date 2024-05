Gamero: “No voy a sacar el paraguas, tenemos una obligación de clasificar a la final”

Millonarios tomó un respiro tras vencer 1-0 al Deportivo Pereira en Bogotá, por la segunda fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. A pesar de tener múltiples bajas, el técnico samario no quiso profundizar en esto y aseguró que tienen la obligación de llegar hasta la final en Liga.

Ante el equipo Matecaña, Gamero no tuvo a su disposición a Daniel Cataño, Leonardo Castro, Emerson Rivaldo Rodríguez, Stiven Vega y a última hora a Daniel Ruiz, este último por una virosis, lo que lo obligo a echar mano de sus jugadores más jóvenes.

“Hemos aprendido a convivir con esto de las lesiones. Lo que estoy seguro es que no voy a sacar el paraguas. El que esté, sabe que tenemos una obligación de clasificar a la final, una obligación de pelear títulos, una obligación de ganar una Copa internacional. Ese tema no va a terminar hoy”, comentó al respecto.

Y añadió, orgulloso por su grupo: “hay una serie de muchachos que no les da miedo absolutamente nada y ese miedo lo han perdido por estos jugadores de experiencia como Mackalister (Silva), por el apoyo que ellos le dan”.

El samario destacó el trabajo defensivo de su grupo, a pesar de que físicamente se quedó un poco en el cierre del encuentro. “Ellos (Pereira) solo tuvieron una sola opción clara de gol en el segundo tiempo. Entonces, estamos defendiendo muy bien. Yo tengo algo claro y es que Pereira no jugó a mitad de semana; a nosotros nos tocó un partido muy bravo aquí contra Bolívar. Antes de jugar contra los bolivianos tuvimos dos partidos con Boyacá Chicó y con Junior. El equipo no termina con esa chispa con la que comenzó y esto tiene que ser normal, estos jugadores no son de hierro, estos jugadores son seres humanos”.

Así mismo, recalcó que el calendario ha sido apretado por las clasificaciones que suma su grupo. “Esto no lo mandó la Dimayor ni la Conmebol, esto nos lo buscamos nosotros porque clasificamos. Si no hubiéramos clasificado dentro de los ocho, tendríamos seis partidos menos, que son los que estamos jugando ahorita. Nosotros hemos buscado esto y esto lo sabíamos y lo presentíamos. Lo que nunca presentimos nosotros, o nunca estuvimos seguros, de que iba a pasar era la cantidad de lesionados que se nos han presentado”.

Finalmente, explicó la situación de Luis Paredes, jugador que reapareció este sábado luego de varios meses ausente por lesión y que fue sustituido tras haber ingresado al encuentro en la segunda parte, teniendo una destacada actuación.

“Yo tenía ese cambio presupuestado de que a Paredes no lo quería meter ni 45, ni el primer tiempo, yo hablé con él de 20/25 minutos, por eso cuando él salió yo mismo fui a recibirlo y le dije ‘acuérdate lo que habíamos quedado’ y él, agradecido, porque Paredes viene hace rato sin jugar. Esto lo hace uno, primero para que la confianza que Paredes se tenga aquí de unos minutos; y segundo, para que Beckham y Campaz tomen un poquitico más de aire”, comentó al respecto.