CDT: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de invertir en uno?

¿Qué es un CDT?

Un CDT es un certificado de depósito a término fijo, es decir, un documento en el que consta que has dejado a cargo del banco un dinero por un tiempo determinado y que luego de que este tiempo transcurra podrás recibirlo de vuelta junto a una suma adicional producto de la rentabilidad.

En otras palabras, quiere decir que si tienes un dinero (ahorro etc.), pero no sabes qué hacer con él, o no sabes dónde guardarlo, las personas optan por adquirir un CDT como una alternativa para ganar iniciar el ahorro de ese dinero dinero en cualquier entidad bancaria de tu interés. Pero no todos los CDT funcionan de la misma forma, puesto que, varía mucho por la entidad con que se consolide el depósito.

Según Juan David Castro, economista de la Universidad Externado de Colombia, hay diferentes alternativas en las que varía el plazo y el promedio de la ganancia, “dependiendo de las necesidades de la persona”. En ese sentido, Castro, explicó algunas ventajas de los CDT y, dentro de estas está que, primero, el inversionista tiene certeza de cuánto va a ser la rentabilidad al final del plazo pactado con la entidad bancaria. Segundo; es una inversión de bajo riesgo, y “el mayor riesgo de “perder” la inversión es que el banco quiebre, (cosa poco probable)”.

En ese sentido, señaló que además de ser de bajo riesgo, está respaldada por Fogafín, que te cubre el valor de la inversión en caso de quiebra del banco. También que los CDTs son de muy fácil acceso y ahora se pueden acceder a través de la app del banco donde se tenga la cuenta de ahorros. Sin embargo, el economista indicó que esta alternativa financiera también tiene desventajas, pues, al ser una inversión de bajo riesgo, son las inversiones con menor rentabilidad, inclusive en ocasiones por debajo de la inflación. También que, “como es una inversión de renta fija, no se ve afectada por subidas repentinas del valor de los instrumentos financieros - su rentabilidad será siempre la que se pacte al adquirir el CDT”, explicó el economista.

Además de las desventajas anteriormente mencionadas, también señaló que los CDTs son un depósito a término, por lo que no se puede hacer uso del dinero hasta que se acabe el plazo de la inversión (a diferencia de una acción, que uno puede venderla en el momento que necesite liquidez).

“Algunos CTDs pagan los intereses mes vencido, por lo que se acumulan menos intereses en el periodo. Sin embargo, el inversionista puede decidir que los intereses se paguen al vencimiento, permitiendo acumular la mayor cantidad de intereses”, explicó el economista.

Por último, si bien, estos pueden resultar una alternativa para las personas que decidan ahorrar su dinero, las tasas de interés y las mejores alternativas dependen de la entidad financiera que las personas deseen escoger. Es decir, la persona debe visitar los diferentes bancos del país y preguntar las opciones y demás ventajas que le ofrece, y posteriormente analizar cuál le beneficia más.

Aquí le compartimos 5 pasos a tener en cuenta por si desea adquirir un CDT:

1- Escoge una entidad financiera

2-Abre una cuenta de ahorros o corriente

3-Decide el monto y plazo del CDT

4- Firma el contrato

5- Deposita el dinero