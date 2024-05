600 profesores de la Universidad Nacional firmaron carta respaldando a José Ismael Peña

En la Universidad Nacional hay unos 3.000 profesores de planta, ahora se conoció una carta firmada por docentes en respaldo a Peña representan y representan un 20% de la planta que hay en la Nacional. Lo que están diciendo es que la elección que hizo el Consejo Superior Universitario cumple con las normas que están en los estatutos universitarios.

“Es cierto que el proceso puede requerir ajustes y modificaciones para mejorar su validez y equidad, pero es imperativo recordar que las reglas del proceso fueron aceptadas por todos los candidatos desde el momento en que formalizaron su postulación. En este contexto, es esencial respetar las decisiones tomadas conforme a dichas reglas”, dice el documento.

#EDUCACIÓN Más de 600 profesores de la @UNALOficial firmaron carta en la que reconocen a José Ismael Peña como rector de la institución. "El CSU no está obligado a elegir al candidato con mayor apoyo en la consulta electrónica", dice el documento. @Danivalencia9 @CaracolRadio pic.twitter.com/tP9R20ewNB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 11, 2024

Sobre la consulta electrónica en la que no ganó el rector designado, reiteran que “es un procedimiento de consulta previa a la Comunidad Académica que no altera la competencia decisoria del CSU de la Universidad Nacional de Colombia”. Por lo que la solicitud que hacen a los miembros de esta instancia directiva de la Universidad es acoger la designación de José Ismael Peña, quien cumpliría con el periodo de administración 2024 - 2027.

Es preciso reiterar que ayer el CSU no pudo definir lo relacionado con la posesión del nuevo rector. Sobre lo ocurrido ayer en la sesión de Consejo Superior, habló el representante del Ministerio de Educación, Alejandro Álvarez.

“El gobierno nacional informa que somos respetuosos del concepto de la Procuraduría, el cual indica que en la sesión de 21 de marzo se llevo a cabo un proceso legal de designación del rector. Sin embargo, la Procuraduría no conoció el acta oficial en la que se relaciona la transcripción real de lo que sucedió en ese espacio”, dijo Alejandro Álvarez, viceministro de Educación Superior.

Adicional a lo anterior, el gobierno ha confirmado que demandará el proceso de elección de José Ismael Peña. En este sentido, recientemente al Consejo de Estado ha llegado una demanda de nulidad sobre el proceso electoral de la Nacional, que se interpuso esta semana por reconocidos académicos del país.

El martes está programada la sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario, se deben resolver los puntos del orden del día que quedaron de ayer y entre esos puntos está evaluar más de 100 derechos de petición que ha recopilado el Ministerio de Educación en contra de la designación de Peña.