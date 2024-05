Se realizó encuentro por una justicia con enfoque de género en el país

Bogotá

Durante una semana, los Ministerios de Igualdad y de Justicia, realizaron encuentros en los que se debatió el camino que debe tomar el país para una justicia con enfoque de género, y que contó con la participación de movimiento de mujeres y personas LGBTIQ+.

Lo que busca el Gobierno, es la formación de una apuesta integral que no sólo espere respuestas penales para mujeres y personas LGBTIQ+, víctimas de violencia y discriminación, sino una apuesta que se dirija a una justicia integral, teniendo en cuenta la diversidad de género, sexo con la interseccionalidad de las marginalidades.

Bajo los parámetros de lo anterior, es llevar una política establecida a la Comisión de Reforma a la Justicia, para aportar a través de un articulado unas apuestas éticas y políticas por una justicia más inclusiva, que sepa que en la discriminación y las violencias, está el freno para una sociedad más empática y unida en torno al cambio social.

Desde la óptica de los Ministerios de Igualdad y Justicia, el trabajo debe ser conjunto por parte del Ejecutivo para que del consenso naciente entre las instituciones gubernamental y organizaciones de la sociedad civil, se eliminen en un porcentaje considerable, la impunidad, las violencias basadas en género y por prejuicio, como un último paso para fortalecer, incrementar y pensar en nuevas formas para erradicar esos flagelos.

Según el Ejecutivo, Colombia está pasando por un momento de cambio, tanto que a pesar de las barreras ideológicas y políticas, las tres ramas del poder público, en particular con el Congreso, están trabajando a la par de escuchar a movimientos de mujeres y minorías, apostándole a construir nuevos modelos de justicia. Y se evidenció mucho más la intención gubernamental, en el tercer día del encuentro cuando se hicieron participes el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General, hablando de la importancia de tener medidas especializadas para investigar la violencia de género, la violencia por prejuicio, y la necesidad que sean prioridad de Estado.

En el tercer día del Caucus por una justicia con enfoque de género, con @mindefensa y @FiscaliaCol expresamos la importancia de contar con medidas especializadas para investigar la violencia de género, la violencia por prejuicio, y la necesidad de que sean prioridad de Estado. pic.twitter.com/p9h42DHgcS — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) May 8, 2024

En el caso particular de las personas LGBTIQ+, el Gobierno Nacional ha reconocido mucho más las situaciones de violencia y los obstáculos que siguen teniendo para acceder a la justicia, porque los errores del pasado han dibujado que siempre se toma la restauración particular y no la transformación de relaciones de desigualdad colectiva que ha impedido forjar una Colombia diversa.

Finalmente, la intención de este encuentro es llevar las deliberaciones nacientes en él, y fortalecer el proyecto para crear la Jurisdicción Especial de la Mujer, que incluso tiene el respaldo de 52 congresistas, y de ello aprender de varias experiencias que conocen la especialización de la justicia.