Alcalde de Toledo, Antioquia, denuncia que ofrecieron $200 millones por asesinarlo

Medellín, Antioquia

El alcalde del municipio de Toledo, Jhonny Alberto Marín Muñetón, denunció que nuevamente está recibiendo amenazas contra su vida, como le ha venido ocurriendo desde el año 2019. El mandatario asegura que, por cuestiones políticas, le habría pagado 200 millones de pesos a grupos armados de Medellín para que acaben con su vida.

El alcalde, que en 2022 cuando era candidato recibió tres impactos de bala en medio de un atentado en su contra, indicó que teme por su vida y la de su familia, pues asegura que ya incluso hubo intimidaciones para los empleados de su finca, quienes habrían sido desplazados por grupos armados.

“Por fuentes humanas recibo información donde me dicen que ya el precio de mi cabezaes de 200 millones de pesos. El atentado que recibí en el 2022 la información que se tiene es que fueron 45 millones de pesos y hoy ya estoy en 200. Es una preocupación enorme porque es poner en riesgo mi vida, a mi familia, a mi niña, a mis padres, a la comunidad de Toledo también”, dice el mandatario del norte de Antioquia.

Si bien el alcalde reconoce que cuenta con esquema de serguridad y acompañamiento de las autoridades, argumenta que las investigaciones para dar con los responsables de las intimidaciones han sido lentas, lo que lo ha llevado a pensar en la posibilidad de despachar desde la captital antioqueña, para no poner en riesgo a las personas que lo rodean.

“Llevamos muchos años esperando que se dé claridad sobre los hechos y hoy no pasa nada. Les hago un llamado a las autoridades, no permitamos que maten a un alcalde. Le pido a la Fiscalía y a la Sijín que agilicen las tareas investigativas. La autoridad cuando quiere da resultados rápido. Yo no seré el alcalde de la gran ciudad, pero sí un ser humano que tiene en riesgo su vida”, agredó el alcalde de Toledo.

¿Qué dicen las autoridades?

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Carlos Andrés Martínez, manifestó que las investigaciones por las intimidaciones a alcalde avanzan con celeridad y que pronto se podrían conocer algunos resultados.

“El alcalde ha tenido acompañamiento permanente de la Policía y esquema de seguridad. Hay un equipo investigativo especial y es un tema que va avanzado, por temas de la reserva sumarial no puedo dar detalles, ni siquiera al alcalde. Ya se han tomado medidas extraordinarias”, dijo el coronel.

Además, le dio un parte de tranquilidad al alcalde de Toledo para que continúe con sus labores como mandatario municipal, indicándole que junto al Ejército y la Fiscalía están en articulación para proteger su integridad.

Otros amenazados en Antioquia

Los alcaldes de los municipios de Andes y San Rafael también han denunciado amenazas en su contra, al igual que tres diputados de Antioquia.

Ante esto las autoridades han enviado un mensaje de solidaridad con las víctimas de las intimidaciones y han asegurado que se adelantan las articulaciones necesarias para que la Fiscalía investigue y la fuerza pública garantice la seguridad de todos ellos.