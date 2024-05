Ministerio de la Igualdad: ¿Qué ha hecho y por qué ha tenido críticas por baja ejecución?

Bogotá

Desde su creación varios congresistas le han puesto la lupa al rendimiento del ministerio de la Igualdad y han considerado que sus altos costos han resultado más en burocracia que en soluciones, o que hay una “inoperancia” desde la cartera.

Dichas criticas, fueron escuchadas en un debate de control político a la cartera y a su ministra, la vicepresidenta Francia Márquez, en donde se mostró que la ejecución presupuestal presenta atrasos, ya que sólo se ha ejecutado un 0,24% de los 1.8 billones de pesos del presupuesto destinado para el 2024.

Pero, ¿qué responde la vicepresidenta a las críticas de la baja ejecución de la cartera de Igualdad que dirige? Francia Márquez dice que “no ha sido una tarea fácil”, ya que es la primera vez, en 100 años, que se crea un ministerio como el de Igualdad y Equidad .

“Si hoy no estamos ejecutando no es porque no podamos, sino que es que hemos creado una institución de cero y esto no es una tarea fácil. En tiempo récord hemos avanzado para lograr el lugar hasta donde hemos podido”, señaló.

Según lo explica la vicepresidenta, el ministerio se habría tardado dos meses en empezar, ya que se llevó a cabo la construcción de las instalaciones y las respectivas designaciones. “Una cosa es una ley y la otra es ponerla en términos físicos y eso es lo que hemos estado haciendo”.

¿Por qué habían demandado el ministerio de la Igualdad?

La Corte Constitucional admitió para estudio la demanda realizada por congresistas como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, entre otros. Demanda que tuvo resultado, toda vez que ya la Corte decidió tumbar la ley que le dio vida al ministerio de la Igualdad.

Los demandantes alegaban que se desconoció el impacto fiscal de este Ministerio y que había vicios de trámite de su aprobación. “Ni el informe de ponencia para primer debate ni el articulado podían ser aprobados mediante votación ordinaria, sino que se requería de votación nominal”.

La demanda también advertía que las facultades extraordinarias al presidente de la República, Gustavo Petro, “son reprochables”.