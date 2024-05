Lluvias: ¿Qué dicen habitantes del barrio Bolívar Norte en alerta por derrumbe en Armenia?

Armenia

En Armenia, hay incertidumbre para 22 familias que habitan una zona de invasión, ya que las autoridades recomendaron evacuar sus viviendas ante el riesgo por deslizamiento de tierra.

Estamos hablando del barrio Bolívar Norte donde la alcaldía adelanta monitoreo constante y la caracterización de las familias que habitan esta zona ubica detrás de la institución universitaria EAM.

Arturo Serna Presidente de la Junta de Acción Comunal en diálogo con Caracol Radio manifestó que si bien entienden que se han presentado derrumbes y hay riesgo es necesario de desde la alcaldía se entregue información clara sobre la recomendación de evacuación, hacia donde van las familias, que garantías tienen mientras el riesgo y que va a pasar con sus viviendas.

El líder agregó “respecto a la evacuación, me enteré por la prensa, hoy no tengo más conocimiento, pero tenemos una reunión con los vecinos para hablar esos temas y saber de verdad si hay afectación o no hay afectación, si hay un daño que ocurrió por el invierno y por otras cositas que vienen de allí más atrás como es el depósito malo de basura y el manejo malo de las aguas lluvias, pero eso es un tema viejo que no se ha atacado de forma y en ese momento estamos ojalá no pase nada, hay unos deslizamientos dos pequeñitos, pero no, pues digo pequeñito con respecto a la magnitud de lo que pasó hace 20 años con 22 muertos.

Arturo Serna, líder comunal del barrio Bolívar Norte de Armenia Foto. Vanessa Porras Ampliar

Sobre la recomendación de evacuación

La noticia es que van a evacuar, y la gente empieza a preocuparse porque a dónde van a evacuarlos , cuánto tiempo, tienen sus casas, organización su vida sus hijos y todo eso para una pieza y busquen, dónde pasó como pasó hace 20 años, busque para donde se van y salió la gente a buscar una pieza aquí otra pieza ya amontonados y a los tres meses chao papito y arrégleselas solito, necesitamos que nos explique la administración que lo que va a hacer, hay gente que de pronto uno puede pensar por el riesgo que tienen casi inminentes y se mueve el terreno y todo, pues ya sabemos que a correr mijito y a ver qué me coge, pero sí tenemos que tener ese plan de contingencia.

Mala disposición de la basura y del agua lluvia

Don Arturo reconoció que hay la costumbre desde años tirar todo para atrás, es decir lanzar la basura hacia la ladera y la quebrada a la cañada, pero eso no es solo en este barrio es en varios sectores de Armenia, prácticamente en todas las quebradas y sobre la disposición de las aguas de los techos que van directamente a la ladera, hacer como me decían ayer unas campañas de aseo que la gente, para que empiezan a recoger basura, apenas se haga sol, recojamos basura, así que es en todas las cañadas por donde usted camina.

Desde la alcaldía reiteraron que en el barrio Bolívar Norte el manejo inadecuado de las aguas lluvias, la disposición de los residuos de construcción y demolición está aumentando el riesgo, además que No es una zona apta para construcción y sus edificaciones cuentan con un material inestable, es una zona de protección y hay alto riesgo por deslizamientos.

Debido a la problemática que se está presentando en este sector, la Alcaldía de Armenia, a través de las secretarías de Gobierno y Convivencia, Infraestructura, el Departamento de Planeación, Fomvivienda y EPA realizarán socialización con la presencia de los residentes de este barrio, para comentar los riesgos de alto impacto a los que se están enfrentando si continúan habitando en este lugar.

Alerta para 22 familias en el barrio Bolívar Norte en Armenia por riesgo de derrumbe