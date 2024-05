Alerta para 22 familias en el barrio Bolívar Norte en Armenia por riesgo de derrumbe

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio tuvimos como invitado al coordinador de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Armenia, Omgerd Javier Vélez luego de terminado el consejo de gestión del riesgo donde participaron los diferentes organismos de socorro.

Tuvimos una reunión con el señor Alcalde el segundo Consejo Municipal de Gestión de Riesgo desastres, precisamente hablando del tema de las lluvias y todo el tema de coordinación y articulación que es necesario, pues para hacerle frente a esta primera temporada de lluvias del año 2024 ya con afectaciones en el municipio de Armenia

Situación de riesgo del barrio Bolívar Norte de Armenia

En el sector de Bolívar norte, ya se ha realizado en este sector 2 visitas por parte de la oficina, donde evidenciamos, pues que las afectaciones continúan, a pesar de algunas intervenciones que se han hecho de las empresas públicas de Armenia continúa desafortunadamente el mismo problema de las malas costumbres, las comunidades que se establecen en estas zonas de alto riesgo, tienen una mala disposición de residuos sólidos, laderas completamente llenas de escombros, de residuos sólidos y la disposición de las aguas lluvias que lógicamente lo que hacen es saturar el terreno y facilitar que los deslizamientos se den, poniendo en riesgo, lógicamente hasta su familias

Vamos a tener una reunión interna de la Alcaldía con la Secretaría de Infraestructura, con planeación con las empresas públicas, con Desarrollo Social para mirar desde las competencias de cada una de esas oficinas que actividades se pueden adelantar en este sector, lógicamente con el compromiso y responsabilidad de estas comunidades que repetimos agravan la situación que ya hay por estas malas prácticas que se tienen en este sector.

¿Cuántas viviendas podrían estar en riesgo?

El director de la Omgerd indicó “se censaron 22 familias, algunas viviendas no sabemos si de pronto no había ocupantes o no nos quisieron de pronto atender, pero si alcanzaron a censar alrededor de 22 viviendas con más o menos un número aproximado de 64 adultos, 14 menores de edad.

¿Hay recomendación de evacuación?

Es una de las recomendaciones, que se está exhibiendo desde la oficina repito, hay unas viviendas que, por la parte delantera son de un solo nivel, pero nos vamos a la parte de atrás y son cuatro o cinco niveles, desconocemos el tipo de ocupación que tengan porque desafortunadamente se ha popularizado mucho en Armenia que todas estas viviendas que están ubicadas en un alto riesgo hacen varios niveles con el fin de alquilar de manera irresponsable generando sobrepeso y uso adicional a servicios públicos y una cantidad de riesgos”

La importancia de atender las recomendaciones para la prevención y salvar la vida

Precisamente yo creo que todos esos eventos que han sucedido en el país, Mocoa este Montebello y muchas otras afectaciones que se pueden llegar a generar precisamente nos tienen que enseñar eso de que si nosotros prevenimos, de que si atendemos los llamados de las instituciones y del organismos técnicos, lógicamente esos llamados persiguen es eso salvaguardar las vidas de las personas y dentro de lo posible unos bienes, lógicamente hay algunas que no dan oportunidad de sacar absolutamente nada, pero por ejemplo si hablamos de un caso que nos da tiempo para que la respuesta se dé y las familias puedan sacar sus bienes espectacular, pero lo principal lógicamente es la vida y es la razón de ser precisamente esa recomendación de evacuación preventiva

Zonas de riesgo en Armenia

35 zonas de alto riesgo en el municipio las que contemporáneas siempre se dispara el riesgo porque son taludes desafortunadamente que están con vivienda subnormales y si vos te pones a observar ninguna vivienda subnormal canaliza aguas, todas las dispensan directamente sobre los taludes, arrojan las basuras en la parte trasera, hacen llenos mal compactados, manipulan taludes en temporadas de lluvias, amplían viviendas de manera irregular, entonces la lluvia lógicamente lo que hacen es facilitar que esas viviendas aumenten su nivel de riesgo.

