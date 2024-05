Conozca el operativo en Bogotá para el fin de semana de las madres

Bogotá

Indicaron desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá que en el año 2023, se atendieron 1881 riñas,1172 casos de lesiones personales y este año, para contener los actos violentos que se puedan presentar, principalmente entre integrantes de la misma familia, las secretarías de Seguridad, Gobierno, Salud, Mujer e Integración Social, en conjunto con la Policía Metropolitana de Bogotá y el Ejército Nacional, desplegarán una serie de acciones para los fines de semana del 10 al 13 de mayo y del 18 al 20 de mayo.

La invitación de la Policía Metropolitana de Bogotá a todos los habitantes de la ciudad, especialmente a aquellos hijos, esposos y nietos es a que celebren esta fecha especial en paz y tranquilidad.

Así será el dispositivo de seguridad durante el puente festivo

Más de 9000 policías y uniformados del Ejército, además deservidores del Escuadrón Anti-Riñas de la Secretaría de Seguridad, realizarán operativos de control a personas y establecimientos al interior de los barrios, caravanas por la vida, patrullajes mixtos, vigilancia disuasiva del crimen y jornadas de desarme, entre otras actividades, para la prevención y desactivación de riñas, especialmente en Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Rafael Uribe y Santa Fe, localidades que presentan un alto número de casos de intolerancia y riñas.

El domingo 12 de mayo a partir de las 6:00 de la tarde, se intensificarán los operativos de control en las zonas residenciales y en los establecimientos comerciales en puntos de alto riesgo.

Alberto Sánchez, subsecretario de Seguridad dijo que “este dispositivo de seguridad está concentrado en cuidar la vida de nuestros ciudadanos. El año pasado, el fin de semana del Día de la Madre, se atendieron 77000 llamadas desde la Línea 123 y la gran mayoría relacionadas con hechos que afectaron la sana convivencia en la ciudad. Desde la madrugada de ayer estamos trabajando coordinados en operativos que van desde el control a establecimientos, prevención de riñas, hasta la recolección de desechos, de tal manera que podamos reducir todos los factores de riesgo”.

En ese sentido el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el General José Daniel Gualdrón dijo que “vamos a fortalecer las actividades de policía entre las 7 de la noche y 2 de la madrugada, que es la franja donde más se presentan históricamente hechos violentos. Vamos a desplegar 9000uniformados en 3 turnos durante todo el puente festivo del Día de la Madre”.

Habrá atención especial en Comisarías de Familia

La Secretaría de Integración Social enfocará sus esfuerzos en prevenir y atender los casos de violencias basadas en género y violencia intrafamiliar. Por eso, el fin de semana del Día de la Madre, las Comisarías de Familia permanentes en Engativá 1 (Calle 71 No.73A-44 Barrio Boyacá Real) y CAPIV, (Avenida 19 No. 27-09 piso 1 y 3) funcionarán las 24 horas del día.

Juliana Sánchez, subsecretaria de Integración Social sostuvo el “llamado a la comunidad para que el Día de la Madre no vuelva a ser uno de los días más violentos del año y para ello apoyaremos acciones de prevención y atención desde las Comisarías de Familia de Bogotá”.

Además, las personas podrán acceder al canal no presencial ‘Una llamada de vida’ mediante la línea telefónica (601) 3808400, disponible de 7 de la mañana a 7 de la noche, para brindar acceso a la justicia y protección a las víctimas de violencia intrafamiliar con el fin de restablecer sus derechos.

Más de 600 profesionales en las Comisarías de Familia están dispuestos para atender y garantizar, a través de una medida de protección, la vida, la integridad y el restablecimiento de sus derechos en las 37 Comisarías de Familia que se encuentran ubicadas en todas las localidades de Bogotá, prestando sus servicios habituales con los siguientes horarios:

* 22 Comisarías de Familia diurnas, de 7 a.m. a 4 p.m.

* 10 Comisarías de Familia semipermanentes, de 7 a.m. a 11 p.m.

* 2 Comisarías de Familia permanentes, 24 horas

* 1 Comisaría de Familia en la zona rural de Sumapaz de 7 a.m. a 4 p.m.

* 2 Comisarías de Familia móviles en las zonas periféricas de Bogotá

* 1 canal no presencial ‘Una llamada de vida’, de 7 a.m. a 7 p.m.

Entre enero a abril de 2024, en las Comisarías de Familia se registró un total de 13.326 víctimas de violencia en el contexto familiar: 9.443 mujeres (71%). Los tipos de violencia con más recurrencia de los denunciantes son: violencia psicológica, con el 51% violencia física, 32%; violencia económica 3%, violencia sexual 2% y negligencia 2%.

Así funcionara la atención de la Secretaría de la Mujer.

Para atender los casos de violencias contra las mujeres en el fin de semana de la celebración del día de la madre, la Secretaría de la Mujer tendrá servicios de atención y orientación a través de:

* Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137 y chat Púrpura 300 755 18 46, las 24 horas.

* Apoyo sociojurídico en los hospitales: Meissen, Kennedy, Bosa Centro, Santa Clara, Simón Bolívar, La Victoria, Suba y Clínica San Rafael. Sábado, domingo y festivo 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y en la madrugada de 12:00 a.m. a 8:00 a.m.

* También atención psicojurídica en las URI: Puente Aranda, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar y Bosa Campo Verde, las 24 horas.

* Profesionales enlaces estarán presentes en la campaña de prevención de feminicidio junto con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en las localidades de intervención: Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativá, Bosa, Suba y Mártires el jueves 9 de mayo, viernes 10 de mayo y sábado 11 de mayo en el punto de encuentro que será la Estación de Policía de cada localidad, a partir de las 4:45 p.m, los tres días.

Durante el fin de semana de celebración del día de la madre de 2023 (viernes 12 de mayo a domingo 14 de mayo) la Línea Púrpura Distrital de la Secretaría de la Mujer de Bogotá atendió 568 llamadas (a través de su línea telefónica y por WhatsApp), 33% más que en 2022. Sin embargo, para el lunes posterior a esta celebración (15 de mayo de 2023) se atendieron 351 llamadas, 67% más que el lunes 9 de mayo de 2022 posterior al fin de semana de la madre.