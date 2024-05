Supermán López le habría ganado el pulso al Astana: esta sería la condena del TAS

La carrera de Miguel Ángel López tomó un rumbo diferente luego de que en 2022 fuera involucrado en la investigación por la presunta trama de dopaje en la Operación Ilex y que tiene al médico español Marcos Maynar como cabecilla. Actualmente, el pedalista boyacense se encuentra suspendido provisionalmente por la UCI, aunque ya habría recibido una buena noticia por parte del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

El equipo Astana, en el cual López tuvo dos pasos, el último en el 2022, decidió en principio suspenderlo al conocer que el deportista había sido detenido por la Guardia Civil Española y ser vinculado con la investigación. Luego, le rescindieron el contrato tras haber encontrado “nuevos elementos” que vinculaban a Supermán con el médico Maynar, investigado por tráfico de medicamentos en España.

“El equipo Astana Qazaqstan descubrió nuevos elementos que muestran la probable conexión de Miguel Ángel López con el Dr. Marcos Maynar. En consecuencia, el equipo no tuvo otra solución que rescindir el contrato entre equipo y corredor, basado en incumplimientos de dicho contrato y las normas internas del equipo, con efecto inmediato”, informó la escuadra kazaja a través de un comunicado en diciembre del 2022.

Astana deberá pagarle a Supermán López

Ante la manera en la que se produjo su salida del equipo, López decidió exponer el caso ante el TAS reclamando además el pago del salario que no le fue cancelado en algunos meses del 2022. El Diario AS dio a conocer que el fallo del organismo de arbitraje del deporte ya salió y fue favorable para el ciclista colombiano, pues la escuadra kazaja deberá abonarle el sueldo que no le cancelaron desde la suspensión hasta la rescisión del contrato.

“Fuentes cercanas a la Unión Ciclista Internacional, citadas por el entorno de Miguel Ángel López, confirmaron que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha condenado al Astana, equipo en el que militaba Superman, a abonar una importante cantidad económica al ciclista, correspondiente a salarios impagados del año 2022, y que el este habría reclamado ante la UCI para que el pago se realizara con cargo a la garantía del equipo de Kazajistán”, se lee en la publicación.

El TAS habría desestimado los argumentos expuestos por el Astana, que además presento un informe ante el Tribunal de la Guardia Civil que dio lugar a la Operación Ilex, en la cual la lesión (hinchazón) de López en mayo del 2022 se habría presentado producto de una administración intravenosa de menotropina, sustancia prohibida por la UCI.

No obstante, el TAS, luego de tomar las versiones de los médicos del Astana, expertos en el tema y el propio Miguel Ángel López, habría concluido que no existe ninguna base sustentada para que probar que Supermán utilizó algún tipo de sustancia prohibida, o que la lesión sufrida, que lo llevó a abandonar el Giro de Italia 2022, hubiese sido por el uso de menotropina.

Miguel Ángel López fue notificado el 25 de julio de 2023 de la suspensión provisional por parte de la UCI en el marco de la investigación al Dr. Marcos Maynar

“Sobre la base de una investigación realizada por la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), que incluye pruebas obtenidas de las autoridades policiales españolas (Guardia Civil) y la Organización Española Antidopaje (CELAD) durante la investigación del Dr. Marcos Maynar, la UCI ha notificado hoy a Miguel Ángel López sobre una posible infracción de las normas antidopaje (ADRV)”, se lee en el comunicado publicado en ese entonces.

Este proceso con la UCI lleva algo más de nueve meses, sin que exista de momento una resolución. Este caso está judicializado en España, en un juzgado de Cáceres, que debe determinar si abre juicio oral por la presunta trama de dopaje contra varios de los acusados. El eventual fallo del TAS, podría ayudar a agilizar la decisión del ente encargado del ciclismo.

El ciclista corrió durante el 2023 para el Team Medellín, pero en estos momentos se encuentra sin equipo. Sigue suspendido a pesar de la inexistencia de un resultado positivo en ningún control de dopaje.