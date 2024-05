César Farías se defendió: Me advirtieron que llegar a América era un problema

América de Cali viene de sufrir un fracaso más al quedarse fuera de los ocho mejores de la Liga colombiana. El equipo vallecaucano terminó en la casilla 10 con 25 unidades, lo que significó la salida del entrenador venezolano César Farias tras no conseguir los objetivos. Ahora el club deberá pensar en confeccionar su nómina para el próximo semestre.

Además de la eliminación de la Liga, América también sufrió el fracaso en la Copa Sudamericana al quedar afuera en la primera fase ante Alianza FC. Esta situación empezó a condicionar la continuidad del entrenador.

A pesar de que la junta directiva del club había afirmado hace unas semanas en varios medios de comunicación que Farías continuaría dirigiendo del equipo, cambiaron de opinión y se confirmó la salida del venezolano.

Incluso, Tulio Gómez, máximo accionista del club, expresó en una entrevista que, “Notamos que el ambiente en el equipo se había tornado muy pesado, hubo intolerancia de parte de él en algunas situaciones, y se presentaron conflictos al interior del grupo; por eso tomamos la decisión de cortar por lo sano”.

Lo que generó muchas especulaciones acerca del entrenador; sin embargo, este salió a defenderse de las acusaciones y a dar su versión de los hechos en entrevista para Telepacifico Deportes. Comenzó diciendo, “realmente no cumplimos con los objetivos planteados y nos cesaron de una manera establecida, que estaba en el contrato, y esto es parte del fútbol. Lo sabía antes de venir acá. Mi representante me dijo que me estaba por comprar un problema porque estos dueños habían tenido 16 entrenadores. Ahora vendrá el 17 o 18. Es una cuestión que sabíamos qué podía suceder si no llegaban los resultados”.

A pesar de esto, aseguró que lo tomó por sorpresa el momento de la decisión de la junta directiva en sacarlo del cargo, “Si me lo decían tras el juego ante Alianza por Copa era algo normal, pero perdiendo un juego de los últimos diez tenía ilusión de seguir. Lo tomo con calma, nos faltaron resultados para que sea otra historia”.

Tulio Gómez hace un tiempo, aseguró que no entrar a los ocho era causal de despido justificado de la institución; sin embargo, Farías lo desmintió y afirmó que: “Por escrito no había nada. América venía un tiempo siendo habitual clasificado a los ocho, pero yo no hice pretemporada, no traje jugadores, vine en un momento difícil, no armé el equipo. Me tocó soportar todo lo difícil y lo hicimos”.

“Cuando pudimos levantar la situación ya se dejó de hablar de las malas cosas. Goleamos a Junior, Medellín, que son los últimos finalistas, y parecía que estaba todo bien. Tras empatar el clásico en un entorno difícil se empezaron a comentar cosas que no estoy de acuerdo porque no sucedieron. Sí, estoy de acuerdo con que un entrenador salga por falta de resultados, es algo normal del fútbol y no está fuera de los parámetros. No está bien que se hablen tonteras y se difame a uno”, añadió.

Finalmente, sobre las acusaciones de un mal ambiente y peleas internas tanto con jugadores y dirigentes, Farías desmintió a Tulio y dijo que nunca tuvo problemas con nadie: “Nunca tuve malas actitudes con alguien, eso me causa risa. Sí, he peleado y discutido en mi carrera, pero siempre con los rivales o con la prensa, hemos tenido diferencias. Jamás con los de mi equipo, que justamente son equipo. No me gusta la falsedad, digo las cosas de frente y soy transparente, algo que aparentemente no le gusta a mucha gente”, finalizó César Farías.