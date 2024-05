Escándalo en La Guajira: Gobierno había sido advertido sobre el riesgo de corrupción

Caracol Radio conoció una carta con fecha del 20 de diciembre del 2023 en donde el entonces gerente especial para La Guajira, Luis Gómez, había advertido a la Presidencia de la República de “intereses personales y hasta políticos” en la ejecución de los recursos para ese departamento.

“Y le advertía que de todas maneras era una intervención dispersa, descoordinada y le decía textualmente que yo tenía la impresión de que ahí había proyectos personales en la ejecución de los recursos”, indicó Gómez en diálogo con Caracol Radio.

Además, el exgerente Especial para La Guajira no descarta que los dineros destinados por el Gobierno a proyectos como las ollas comunitarias hayan sido utilizados en campañas políticas.

“Hicieron campaña con esos recursos, sonaba mucho que había una candidatura a la Asamblea del Pacto Histórico que la iban a sacar adelante con lo de las ollas y que fueron contratados para ese programa unos operadores profesionales que participan tambien en el PAE y no se contrataron a las juntas de acción comunales”, indicó Gómez.

Carta enviada por Luis Gómez, ex gerente Especial para La Guajira a la Presidencia de la República Ampliar

Distribución de carrotanques

Gómez Pimienta asegura que mientras estuvo en su cargo, observaba con preocupación lo que estaba sucediendo con la distribución de los cuestionados carrotanques.

“A cada municipio (Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao) se le asignaron cinco carrotanques. Sin embargo de la noche a la mañana me di cuenta que en un salto desde Bogotá a Uribia le asignaron 20 carrotanques más y luego otros 25 carrotanques. Uribia llegó a tener contratado cerca de 85 carrotanques y eso me pareció extraño”, expresó el exgerente Especial.

El exfuncionario dijo que no duda en señalar una cercanía del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, Olmedo Lopez, con políticos del municipio de Uribia.

“Él pasaba más tiempo en esa zona de la Guajira que en cualquier otra población del departamento. También me llamó la atención que a la final Uribia logró tener 185 carrotanques contratados, lo que sería desproporcionado frente a otras zonas en La Guajira”; indicó.

También denunció que López habría enviado emisarios para intentar concretar reuniones, a las cuales se habría negado.

“Un político tradicional de Uribia que en su momento diré quién es, me buscó planteándome un almuerzo con Olmedo López para conciliar las posiciones y yo le dije que no tenía nada que conciliar con Olmedo, que yo no participo en negocios”, expresó Gómez Pimienta.

Cabe destacar que el exdirector de la UNGRD, Olmedo López dijo en una reunión que Gómez había participado en la decisión de las ollas comunitarias en La Guajira, lo que fue negado por Gómez, quien asegura que renunció a la gerencia especial desde noviembre del año pasado.