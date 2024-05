Los corruptos que se vayan a la derecha: Carlos Carrillo director de la UNGRD

Colombia

El Director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, se refirió al escándalo en la entidad por la compra de carrotanques, un hecho que ha involucrado a funcionarios como la Consejera de Regiones, Sandra Ortiz, y el secretario de Transparencia Andrés Idarrága.

El funcionario aseguró que la entidad fue cooptada por la corrupción: “y no en este gobierno, esto viene desde que se creó. Y esa clase política no se fue el 7 de agosto del 22. A esa clase política corrupta todavía nos sigue corresponder, nos sigue correspondiendo sacarla del gobierno”.

Carrillo aseguró que los funcionarios se colaron con el fin de traicionar al presidente Gustavo Petro y al proyecto de cambio.

“Y esas personas no caben en este gobierno. No caben. Los corruptos que se vayan a la derecha, los corruptos que se vayan al centro, pero en la izquierda no tienen espacio, no lo pueden tener”, agregó.

El directo de la entidad aseguró que hay que reconocerle al presidente cómo está enfrentando esta crisis, " Y lo ha dicho, me lo dijo hace unos días, aquí el que venga a robar ¡que se vaya! ¡Que se vaya del gobierno! ¡Fuera del gobierno y fuera del pacto! Porque este proyecto político no puede tener ninguna tolerancia con los corruptos”.