“Los cachacos que mandamos, al parecer, buscaron fue robarse la plata”: Petro

Colombia

El presidente Gustavo Petro durante la entrega de planta potabilizadora de agua en Manaure, Guajira, le pidió a las Fuerza Militares que prioricen el cuidado de esta en esa región del país.

“Le pido aquí a los mandos de las Fuerzas Militares que la prioridad, en este departamento, sea cuidar el agua. Uno de los proyectos, quizás más occidental, hay que examinarlo, ya se va a licitar, es llevar un tubo desde el embalse del Rancherías, en diagonal hacia el norte guajiro”, aseguró el mandatario.

Previamente había indicado que: “El tubo que sale del embalse el Rancherío está agujereado por centenares de veces. Lo que sale de ahí es agua potable, no gasolina, es decir, algo más rico para la humanidad que la gasolina y se invierte en los cultivos de los latifundistas y no se lleva al ser humano, a veces el Ejército cuida el tubo de la gasolina y del gas y no cuida el tubo del agua potable”.

En medio del evento, el mandatario, se refirió al que sería el escándalo de la compra de carrotanques por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para esa región del país. Habló de las dificultades que ha habido para solucionar las dificultades para llevar agua potable a esa región del país.

“Caídos los decretos hay que imponer de todas maneras las decisiones hechas con la comunidad y no echarnos para atrás. Ahora, cuando lo intentamos, nos surgió el segundo problema, los cachacos que mandamos aquí, al parecer, no soy juez, buscaron fue robarse la plata, en vez de dar las soluciones a la comunidad, construir un sistema de capilaridad que se llevará el dinero público hacia no sabemos aún qué destinos y otra vez, otras vez, deteniendo las posibilidades de que esta región (…) tenga agua potable”, aseguró Petro desde la Guajira

Petro aseguró que en la Guajira hay abundancia de agua, pero que “hay un poder político distribuyendo el agua, un poder dentro de la misma comunidad que decide a quién se le entrega el agua, a quién no. El problema de la Guajira no es que no haya agua, es cómo se distribuye el agua. Por ejemplo, alguien decidió que era primero el carbón que la gente”.