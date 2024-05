Lluvias en Ibagué dejan una casa destruida, varias inundadas y decenas de afectados

Ibagué

Las autoridades locales y los organismos de emergencias entregaron ayudas a las familias afectadas por la reaparición de las lluvias en Ibagué, precisamente las precipitaciones generaron afectaciones en varios sectores de la ciudad.

Justamente uno de los sectores más golpeados fue el San Pedro Alejandrino donde se presentaron inundaciones en cinco viviendas, una quedó destruida y allí colapsaron unos muros.

“Nosotros venimos presentado la inundación a causa de la quebrada El Sillón, hubo ruptura del tubo que la canaliza, lo que causó daños a una vivienda, tumbó la casa, rompió las paredes y en este momento tenemos la quebrada expuesta, anoche llovió y otra vez nos inundamos”, dijo Adriana Guevara, habitante del barrio San Pedro Alejandrino.

Además, las autoridades reportaron el desplome de una cubierta en el salón comunal del barrio la Martinica, también la caída de un árbol en el barrio Tulio Varón, situaciones que dejan las fuertes lluvias de los últimos en la capital del Tolima.

Por las lluvias torrenciales se reportó durante el fin de semana la caída de una roca en el barrio La Cristalina y un deslizamiento de tierra en el barrio Uribe Uribe.

Peligro en el barrio San Pedro Alejandrino

“Yo siempre he vivido en la misma casa, son más de 36 años, siempre ha existido este colector, hemos estado pendiente de la reubicación, pero no ha pasada nada, solo se hacen algunos arreglos, pero lo he hecho la comunidad, el municipio nada”, sostuvo Guevara.

¿Lo que dijo la Alcaldía de Ibagué tras la atención de las emergencias?

“Hicimos presencia con la Alcaldía y entregamos frazadas, colchonetas, alimentos y kits de aseo para las familias afectadas. Afortunadamente no se presenta ninguna pérdida humana ni heridos”, comentó Félix Salgado, director de gestión del riesgo.