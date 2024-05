Jorge Luis Pinto reveló la verdadera razón por la cual se canceló su regreso al Cali

Deportivo Cali sigue sin técnico en propiedad luego de la salida de Jaime de La Pava de la institución. Quien terminó dirigiendo fue Hernando ‘Cocho’ Patiño y cuando todo apuntaba a que se iba a producir el regreso de Jorge Luis Pinto, finalmente fue descartado por el Comité Ejecutivo.

El técnico santandereano se encontraba en charlas con los directivos desde hace un mes para llegar a un acuerdo de su regreso. De hecho, hubo puntos de encuentro y ya estaba lista su contratación, pero a última hora lo llamó el presidente, Guido Jaramillo, y le comentó que su proyecto no iba a ser tenido en cuenta, a pesar de haber sostenido diálogos desde hace un mes con otros miembros como Huberto Arias y Diego Quintero.

Pinto contó la verdad

El propio Jorge Luis Pinto, le relató a José Alberto Ortiz, periodista de Caracol Radio en Cali, lo sucedido, pues ya estaba acordado el salario e incluso se había hablado de algunas contrataciones de cara al segundo semestre del año, donde el objetivo será mantener la categoría.

“Todo terminó el viernes por la tarde. En las charlas se definió todo, el tiempo, la plata, las opciones que habían de contratar dos jugadores clase A y toda la cosa. El viernes me llamó Guido (Jaramillo) que no, que no daban por concluido lo que se había dialogado”, dijo el entrenador de 71 años.

Pinto tuvo un reciente paso por la institución vallecaucana entre 2022 y 2023. Su salida se produjo por el inconformismo de la contratación del jugador Luis Sandoval, situación que hizo sentir irrespetado al técnico. En su momento, el santandereano manifestó que si “Sandoval llegaba por la puerta norte, él salía por la puerta sur”.

De momento, el plantel del Deportivo Cali se encuentra de vacaciones a la espera de retomar labores próximamente bajo el mando del nuevo entrenador que sigue siendo estudiado. Salidas y llegadas de jugadores serán claves para el nuevo proyecto, que tiene como principal objetivo alejarse del descenso en el segundo semestre del año.